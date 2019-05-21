Федеральные эксперты помогут региональному бизнесу на Юге России стать лучше

Спикеры мероприятия, совместно с аудиторией, разберут проблемы региональных проектов и предложат их решения. Так о позиционировании и дизайне расскажет директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов. Кейсы о PR и репутации разберет Кермен Манджиева, ТОП-пиарщик с 12-летним опытом в федеральной компании и лауреат престижных премий. Кроме того, Кермен раскроет эффективные механизмы взаимодействия с инфлюенсерами и инструменты работы с «хайпом». Мастер-класс Наталии Галкиной, главного идеолога и основателя компании «Нейротренд», покажет, как с помощью эмоций можно повысить продажи и каким образом анализ восприятия визуального- и аудио-контента моделирует продуктовые предложения. Именитый бизнес-коуч, психолог, автор книг и эксперт федеральных телеканалов Анетта Орлова, проведет интенсив о взаимодействии бизнеса с «серебряным поколением».