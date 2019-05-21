Федеральные эксперты помогут региональному бизнесу на Юге России стать лучше

Posted 21 мая 2019, 10:45
Published 21 мая 2019, 10:45
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
В этом году на Форуме «Дни PR и маркетинга на Юге» традиционно выступят известные спикеры, которые расскажут о главных трендах в коммуникациях, маркетинге и брендинге. Помимо мастер-классов и нетворкинга, в программе мероприятия предусмотрены практические воркшопы с разбором кейсов участников.
Спикеры мероприятия, совместно с аудиторией, разберут проблемы региональных проектов и предложат их решения. Так о позиционировании и дизайне расскажет директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов. Кейсы о PR и репутации разберет Кермен Манджиева, ТОП-пиарщик с 12-летним опытом в федеральной компании и лауреат престижных премий. Кроме того, Кермен раскроет эффективные механизмы взаимодействия с инфлюенсерами и инструменты работы с «хайпом». Мастер-класс Наталии Галкиной, главного идеолога и основателя компании «Нейротренд», покажет, как с помощью эмоций можно повысить продажи и каким образом анализ восприятия визуального- и аудио-контента моделирует продуктовые предложения. Именитый бизнес-коуч, психолог, автор книг и эксперт федеральных телеканалов Анетта Орлова, проведет интенсив о взаимодействии бизнеса с «серебряным поколением».
Кроме того, участники Форума получат возможность выиграть эксклюзивные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а также смогут испытать технологии виртуальной реальности на себе. В рамках поддержки молодых специалистов, действуют специальные цены для студентов профильных вузов.
Форум пройдет 31 мая в конференц-зале «Ростов» на территории «Маринс Парк Отель». Подробная информация и регистрация на официальном сайте Форума.
Организаторы мероприятия: ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», РАСО-Юг, StrategicMarketingConsulting& Coaching (SMCC).
Партнер Форума: интернет типография printhit.org
Информационные партнеры: медиахолдинг «Комсомольская правда»; медиа-портал «Бизнес-газета»; первый информационный сайт Ростова-на-Дону «1Rnd»; интернет-СМИ «Городской репортер»; независимое информационное агентство «Интерфакс»; информационное агентство «РБК-Юг»; аналитический центр «Эксперт-Юг»; ежедневная общественно-политическая газета «Коммерсантъ Юг России»; издательский холдинг «Евромедиа»; федеральный медиахолдинг «1Mi»; деловой еженедельник «Город N»; киносеть «Чарли»; группа компаний «Выбери Радио»; региональный информационный центр «Информ-Групп».
За дополнительной информацией вы можете обратиться:
Алина Румынская
специалист по коммуникациям РАСО-Юг и
ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг»
Тел. 886-33-10.98.86, Моб. 8.918.563.65.61
Форум «Дни PR и маркетинга на Юге»проводится ежегодно с 2009 года, за время существования проекта его площадку посетили более тысячи отраслевых специалистов и более 70 российских и зарубежных спикеров, среди которых были: Николас Коро, Christophe Ginisty, Алексей Ситников, Richard Linning, Илья Красильщик, Koenraad van Hasselt и другие эксперты. Проект способствует всестороннему развитию профессионального сообщества коммуникационной и маркетинговой отраслей на Юге России.