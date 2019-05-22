Движение фур запретят на Таврической в Ростове

Posted 22 мая 2019, 10:50
Published 22 мая 2019, 10:50
Modified 11 сентября 2022, 15:15
Updated 11 сентября 2022, 15:15
Водителям машин, масса которых превышает восемь тонн, запретят проезд с 15 июня. Ограничение будет действовать на участке от Подтелкова до переулка Джамбульский.
По информации мэрии, это позволит увеличить пропускную способность дороги. С этого же времени в городе на улице Лекальной организуют одностороннее движение.
Ранее для сохранения качества дорог до конца лета ввели ограничения движения для фур на федеральных трассах. Им нельзя ездить в дневное время, если температура воздуха превысит 32 градуса.