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Posted 22 мая 2019, 10:50

Published 22 мая 2019, 10:50

Modified 11 сентября 2022, 15:15

Updated 11 сентября 2022, 15:15

Движение фур запретят на Таврической в Ростове

22 мая 2019, 10:50
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на улице Таврической ограничат проезд для большегрузов, сообщили в городской администрации.

Водителям машин, масса которых превышает восемь тонн, запретят проезд с 15 июня. Ограничение будет действовать на участке от Подтелкова до переулка Джамбульский.

По информации мэрии, это позволит увеличить пропускную способность дороги. С этого же времени в городе на улице Лекальной организуют одностороннее движение.

Ранее для сохранения качества дорог до конца лета ввели ограничения движения для фур на федеральных трассах. Им нельзя ездить в дневное время, если температура воздуха превысит 32 градуса.

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