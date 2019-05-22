Группу готовящихся к террористическому акту боевиков устранили в Кольчугино

Преступники, готовившие теракт, скрывались в одном из домов частного сектора. Из ближайших домов предварительно эвакуировали всех жителей. Эти и другие меры позволили избежать жертв со стороны гражданского населения. Об этом 22 мая сообщило агентство RNS.