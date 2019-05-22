Группу готовящихся к террористическому акту боевиков устранили в Кольчугино

Posted 22 мая 2019, 12:49
Published 22 мая 2019, 12:49
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Преступники, готовившие теракт, скрывались в одном из домов частного сектора. Из ближайших домов предварительно эвакуировали всех жителей. Эти и другие меры позволили избежать жертв со стороны гражданского населения. Об этом 22 мая сообщило агентство RNS.
До штурма дома правоохранители потребовали от преступников сдаться, но те начали стрелять. Силовики устранили преступников ответным огнем. В убежище боевиков нашли СВУ, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.
По имеющейся информации, ликвидированные экстремисты были сторонниками террористической организации и сотрудничали с влиятельными террористами из других стран.