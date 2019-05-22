"Почта Банк" развивает безналичные технологии платежей в России

Сергей Бочкарев рассказал собравшимся о вкладе платежной системы «Мир» в формирование системы безналичных платежей по всей стране: «На сегодняшний день в нашей стране выпущено 280 млн карт всех платежных систем, из них карты «Мир» составляют порядка 58 млн штук. Это именно та цифра, которую мы ожидали. И конкуренция с другими платежными системами побуждает нас соответствовать самим высоким стандартам качества. Мы развиваем функциональность карты: сделали возможной бесконтактную оплату картами «Мир», а потом запустили сервис Mir Pay. Операции по картам «Мир» растут ежемесячно, в 1 квартале 2019 года количество межбанковских операций по ним составило 465 млн. И если еще 10 лет назад банковская карта в среднем использовалась 2 раза в месяц для снятия зарплаты, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Снятие наличных по картам «Мир» сегодня составляет не более 4% в общем количестве ежемесячных межбанковских транзакций».