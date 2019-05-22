В ростовском автобусе мужчина показывал 13-летней девочке порно

Как пишут пользователи, «ну хоть не приставал, но и это ужасно». Хотя нашлись и те, кто не увидел в произошедшем ничего страшного. «Может он решил, что она именно для этого и подсела к нему. Сейчас в 13 они выглядят так, что не поймешь сколько ей лет, ну не угадал мужчина, почему сразу извращенец-то?», - написали другие.