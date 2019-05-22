В ростовском автобусе мужчина показывал 13-летней девочке порно

Posted 22 мая 2019, 09:04
Published 22 мая 2019, 09:04
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Как написала автор поста, 13-летняя девочка села в автобусе на соседнее кресло с каким-то мужчиной. Спустя какое-то время мужчина повернул к девочке смартфон, на котором транслировался порноролик, и начал пристально смотреть на ребенка. Девочка испугалась и выбежала на ближайшей остановке.
Как пишут пользователи, «ну хоть не приставал, но и это ужасно». Хотя нашлись и те, кто не увидел в произошедшем ничего страшного. «Может он решил, что она именно для этого и подсела к нему. Сейчас в 13 они выглядят так, что не поймешь сколько ей лет, ну не угадал мужчина, почему сразу извращенец-то?», - написали другие.
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