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Posted 22 мая 2019, 09:04

Published 22 мая 2019, 09:04

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

В ростовском автобусе мужчина показывал 13-летней девочке порно

22 мая 2019, 09:04
В автобусе в Ростове-на-Дону мужчина показывал несовершеннолетней девочке порноролик, сообщается в городском паблике.

Как написала автор поста, 13-летняя девочка села в автобусе на соседнее кресло с каким-то мужчиной. Спустя какое-то время мужчина повернул к девочке смартфон, на котором транслировался порноролик, и начал пристально смотреть на ребенка. Девочка испугалась и выбежала на ближайшей остановке.

Как пишут пользователи, «ну хоть не приставал, но и это ужасно». Хотя нашлись и те, кто не увидел в произошедшем ничего страшного. «Может он решил, что она именно для этого и подсела к нему. Сейчас в 13 они выглядят так, что не поймешь сколько ей лет, ну не угадал мужчина, почему сразу извращенец-то?», - написали другие.

Напомним, сообщения о преследующем школьников маньяке в Ростове оказались фейком.

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