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Posted 23 мая 2019, 13:10

Published 23 мая 2019, 13:10

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Женщина и двое детей пострадали в Ростове из-за буксировочного троса

23 мая 2019, 13:10
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону во вторник днем из-за остановившейся на пешеходном переходе буксирующей машины пострадали женщина и двое детей, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Инцидент произошел возле дома № 49 по улице Вавилова. По предварительным данным, на светофоре остановилась буксирующая машина, в этот момент дорогу переходили женщина с двумя девочками — близнецами. Женщина не заметила буксирующий трос и упала вместе с детьми. Девочки, как пишут в СМИ, получили черепно-мозговую травму.

«На место выезжали инспекторы ГИБДД. Проводится проверка по данному факту», — отметили в ведомстве.

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