Женщина и двое детей пострадали в Ростове из-за буксировочного троса

Инцидент произошел возле дома № 49 по улице Вавилова. По предварительным данным, на светофоре остановилась буксирующая машина, в этот момент дорогу переходили женщина с двумя девочками — близнецами. Женщина не заметила буксирующий трос и упала вместе с детьми. Девочки, как пишут в СМИ, получили черепно-мозговую травму.