Женщина и двое детей пострадали в Ростове из-за буксировочного троса

Posted 23 мая 2019, 13:10
Published 23 мая 2019, 13:10
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Инцидент произошел возле дома № 49 по улице Вавилова. По предварительным данным, на светофоре остановилась буксирующая машина, в этот момент дорогу переходили женщина с двумя девочками — близнецами. Женщина не заметила буксирующий трос и упала вместе с детьми. Девочки, как пишут в СМИ, получили черепно-мозговую травму.
«На место выезжали инспекторы ГИБДД. Проводится проверка по данному факту», — отметили в ведомстве.