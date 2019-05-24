Садик в микрорайоне Суворовском в Ростове откроют в середине июня

В пятницу, 25 мая, в Ростове состоялось заседание коллегии при администрации города, в ходе которого был затронут вопрос дошкольного образования.Так, выяснилось, что детский садик в микрорайоне Суворовском был построен еще в декабре 2018 года, но дети туда до сих пор не пошли.
«Почему только через шесть месяцев он открывается? В чем проблема?» — задал вопрос исполняющий обязанности главы города Ростова Алексей Логвиненко.
«Нам поздно его передали. Мы, как и оговаривали, разрабатывали дорожную карту в связи со сроками, когда этот детский сад был передан в муниципальную собственность и в отрасль образования, реально это 15 июня», — сообщила начальник управления образования города Ростова Виктория Чернышова.
Как выяснилось в ходе заседания коллегии, срок задержки связан с документами, с постановкой на учет.
«Это все можно сделать за месяц. Я прошу предоставить мне все документы, подтверждающие, действительно, обоснованность открытия детского садика», — подчеркнул Логвиненко.
Напомним, что в микрорайоне «Суворовский» уже работают два детских садика. Как ранее сообщал источник, открытие третьего дошкольного учреждения было запланировано на 1 июня 2019 года.