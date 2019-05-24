rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Садик в микрорайоне Суворовском в Ростове откроют в середине июня

24 мая 2019, 12:24
Фото: pixabay.com
Открытие третьего детского садика в микрорайоне Суворовском перенесли на середину июня, сообщила начальник управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.

В пятницу, 25 мая, в Ростове состоялось заседание коллегии при администрации города, в ходе которого был затронут вопрос дошкольного образования.Так, выяснилось, что детский садик в микрорайоне Суворовском был построен еще в декабре 2018 года, но дети туда до сих пор не пошли.

«Почему только через шесть месяцев он открывается? В чем проблема?» — задал вопрос исполняющий обязанности главы города Ростова Алексей Логвиненко.

«Нам поздно его передали. Мы, как и оговаривали, разрабатывали дорожную карту в связи со сроками, когда этот детский сад был передан в муниципальную собственность и в отрасль образования, реально это 15 июня», — сообщила начальник управления образования города Ростова Виктория Чернышова.

Как выяснилось в ходе заседания коллегии, срок задержки связан с документами, с постановкой на учет.

«Это все можно сделать за месяц. Я прошу предоставить мне все документы, подтверждающие, действительно, обоснованность открытия детского садика», — подчеркнул Логвиненко.

Напомним, что в микрорайоне «Суворовский» уже работают два детских садика. Как ранее сообщал источник, открытие третьего дошкольного учреждения было запланировано на 1 июня 2019 года.

#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58