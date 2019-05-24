Садик в микрорайоне Суворовском в Ростове откроют в середине июня

В пятницу, 25 мая, в Ростове состоялось заседание коллегии при администрации города, в ходе которого был затронут вопрос дошкольного образования.Так, выяснилось, что детский садик в микрорайоне Суворовском был построен еще в декабре 2018 года, но дети туда до сих пор не пошли.