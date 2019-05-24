Суд с владельцами рынка «Темерник» вновь проиграли власти Ростова

Posted 24 мая 2019, 07:38
Published 24 мая 2019, 07:38
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Иск с требованием освободить занимаемую рынком землю городские власти подали еще в мае 2018 года, но тогда Арбитражный суд Ростовской области решил оставить 16 тысяч квадратных метров занимаемой территории за ООО «Темерник». Основанием послужило то, что чиновники не смогли представить доказательства своей правоты.
ДИЗО подал апелляционную жалобу, в удовлетворении которой ему отказали. Новое рассмотрение, прошедшее после отмены решений судов предыдущих инстанций, вновь постановило полностью отказать в иске.
При этом изложенные требования властей распространяются не на весь рынок, а лишь на небольшую часть на Лелюшенко, на котором никогда не было торговых объектов.
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