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В Ростове во дворе протестующих домов поставили забор для парковки

24 мая 2019, 07:31
Фото: pixabay.com
В Ростове на Грибоедовском между домами № 4 и 6 в пятницу утром поставили часть ограждения, рассказал корреспонденту RostovGazeta один из жильцов Евгений Ерохин.

«Забор поставили рано утром, часов в пять. Мы собрались во дворе, тут много людей. Пригласили представителей власти и полицейских. Спасибо им, они приехали», — рассказал Ерохин.

В полиции подтвердили, что сотрудники выезжали на место сегодня утром. «Сообщение поступало, проводится проверка», — сообщил представитель пресс-службы МВД Ростовской области.

Между многоэтажек в переулке Грибоедовском хотят возвести многоуровневую парковку, жильцы домов уже протестовали против стройки в начале апреля. Раньше весь участок принадлежал им, там проложена дорожка, растет газон. Однако в 2002 году, как утверждает Ерохин, без их ведома было продано 62% территории двора.

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