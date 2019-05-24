В Ростове во дворе протестующих домов поставили забор для парковки

«Забор поставили рано утром, часов в пять. Мы собрались во дворе, тут много людей. Пригласили представителей власти и полицейских. Спасибо им, они приехали», — рассказал Ерохин.
В полиции подтвердили, что сотрудники выезжали на место сегодня утром. «Сообщение поступало, проводится проверка», — сообщил представитель пресс-службы МВД Ростовской области.
Между многоэтажек в переулке Грибоедовском хотят возвести многоуровневую парковку, жильцы домов уже протестовали против стройки в начале апреля. Раньше весь участок принадлежал им, там проложена дорожка, растет газон. Однако в 2002 году, как утверждает Ерохин, без их ведома было продано 62% территории двора.