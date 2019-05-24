В Ростове во дворе протестующих домов поставили забор для парковки

Между многоэтажек в переулке Грибоедовском хотят возвести многоуровневую парковку, жильцы домов уже протестовали против стройки в начале апреля. Раньше весь участок принадлежал им, там проложена дорожка, растет газон. Однако в 2002 году, как утверждает Ерохин, без их ведома было продано 62% территории двора.