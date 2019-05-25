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Posted 25 мая 2019, 18:42

Published 25 мая 2019, 18:42

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

Дороги Ростова подтопило из-за ливня

25 мая 2019, 18:42
В Ростове-на-Дону в субботу прошли ливни, из-за которых подтопило дороги, сообщили автомобилисты в соцсети «ВКонтакте».

«На Второй Краснодарской из-за дождей произошел потоп. Пора доставать надувные лодки», — написали очевидцы.

К публикации добавили фото, на котором видно скрывшуюся под водой дорогу. Водителей это не смутило и они продолжили двигаться дальше, в том числе это касается общественного транспорта.

«Живу на этой улице уже пять лет и каждый раз это происходит во время дождей», — написал один из пользователей в комментариях.

Нашлось место и для шуток в этой ситуации. «Весь Ростов после дождя тонет, надо наклонить город, чтобы вся вода в море утекла», — заявил один из горожан.

Ранее жители города рассказали о том, что увидели смерч.

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