Дороги Ростова подтопило из-за ливня

Posted 25 мая 2019, 18:42
Published 25 мая 2019, 18:42
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
«На Второй Краснодарской из-за дождей произошел потоп. Пора доставать надувные лодки», — написали очевидцы.
К публикации добавили фото, на котором видно скрывшуюся под водой дорогу. Водителей это не смутило и они продолжили двигаться дальше, в том числе это касается общественного транспорта.
«Живу на этой улице уже пять лет и каждый раз это происходит во время дождей», — написал один из пользователей в комментариях.
Нашлось место и для шуток в этой ситуации. «Весь Ростов после дождя тонет, надо наклонить город, чтобы вся вода в море утекла», — заявил один из горожан.