rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2019, 16:31

Published 26 мая 2019, 16:31

Modified 11 сентября 2022, 16:05

Updated 11 сентября 2022, 16:05

Тренер ФК «Ростов» подвел итоги проигрышного сезона чемпионата России

26 мая 2019, 16:31
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выразил свое мнение по поводу прошедшего чемпионата России, сообщается на сайте ростовского клуба.

В воскресенье клуб сыграл последний матч чемпионата, он прошел против команды «Ахмат», которая одержала победу со счетом 1:0. В результате ростовчане заняли девятое место, хотя изначально были в числе лидеров.

По поводу игры Карпин рассказал, что это был матч равных соперников. Согласно турнирной таблицы, «Ахмат» опередил ростовчан на одну позицию.

После этого тренер заострил внимание на итогах самого чемпионата.

«Изначально у нас была задача избежать стыков, мы добились этой цели за 5 туров до конца. Что касается Кубка России, то прошли хороший путь, обыграли «Зенит», «Краснодар», достойно выглядели с «Локомотивом», — пояснил Карпин.

Он добавил, что они будут анализировать случившееся, чтобы не повторить ошибок в дальнейшем.

Материалы по теме
Тренера ФК «Ростов» не успокоил звонок губернатора после вылета из Кубка РоссииФК «Ростов» всухую проиграл «Ахмату»
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика