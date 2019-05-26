Тренер ФК «Ростов» подвел итоги проигрышного сезона чемпионата России

Posted 26 мая 2019, 16:31
Published 26 мая 2019, 16:31
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
В воскресенье клуб сыграл последний матч чемпионата, он прошел против команды «Ахмат», которая одержала победу со счетом 1:0. В результате ростовчане заняли девятое место, хотя изначально были в числе лидеров.
По поводу игры Карпин рассказал, что это был матч равных соперников. Согласно турнирной таблицы, «Ахмат» опередил ростовчан на одну позицию.
После этого тренер заострил внимание на итогах самого чемпионата.
«Изначально у нас была задача избежать стыков, мы добились этой цели за 5 туров до конца. Что касается Кубка России, то прошли хороший путь, обыграли «Зенит», «Краснодар», достойно выглядели с «Локомотивом», — пояснил Карпин.
Он добавил, что они будут анализировать случившееся, чтобы не повторить ошибок в дальнейшем.