В Ростове таксист врезался в столб: 6-летняя девочка погибла, ее мама в больнице

Авария произошла в 10.15 на перекрестке улицы Стачки и переулка Виражный, По предварительным данным, 30-летний водитель такси не справился с управлением и наехал на светофор. Удар пришелся на пассажирскую сторону, автомобиль «Рено Логан» буквально смялся после столкновения.