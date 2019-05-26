В Ростове таксист врезался в столб: 6-летняя девочка погибла, ее мама в больнице

Авария произошла в 10.15 на перекрестке улицы Стачки и переулка Виражный, По предварительным данным, 30-летний водитель такси не справился с управлением и наехал на светофор. Удар пришелся на пассажирскую сторону, автомобиль «Рено Логан» буквально смялся после столкновения.
«В результате аварии погибла 6-летняя девочка, находившаяся в машине без удерживающего детского кресла. Пострадала 38-летняя пассажирка, она доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.
Пострадавшая, как пишут в соцсетях, является мамой погибшей девочки.