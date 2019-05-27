rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Осужденный на девять лет убийца друга обжалует решение суда под Ростовом

27 мая 2019, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Морозовский районный суд Ростовской области подана апелляция на решение приговора от гражданина, осужденного к 9,5 годам за убийство знакомого, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

За убийство друга на почве ревности 8 апреля Станислава Козютина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Свою вину он признал, подтвердив, что действовал в ответ на оскорбления. Мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений.

«Козютин и потерпевшая сторона намерены обжаловать решение суда. Соответствующие материалы поступили в районный суд, дата рассмотрения еще не назначена», — отметили в суде.

Напомним, в Новочеркасске молодой человек, убивший свою девушку в пятницу вечером, заключен под стражу.

Материалы по теме
Материалы по жестокому убийству Марии Перебейнос в Ростове направили в судВ Иркутской области мужчина приговорен к 17 годам колонии за жестокое убийство Ростовчанина будут судить за убийство двух детей и беременной школьницы
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58