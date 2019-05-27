Осужденный на девять лет убийца друга обжалует решение суда под Ростовом

За убийство друга на почве ревности 8 апреля Станислава Козютина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Свою вину он признал, подтвердив, что действовал в ответ на оскорбления. Мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений.