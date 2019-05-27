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Порядка 6,5 млн руб выделили в Ростовской области на ремонт детских больниц

27 мая 2019, 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области на ремонт объектов здравоохранения выделили около 6,5 миллиона рублей, сообщило региональное правительство.

Деньги из регионального бюджета выделили по решению губернатора области Василия Голубева после его рабочей поездки, прошедшей в апреле.

Из указанной суммы 5,9 миллиона рублей получит детская больница в Таганроге, нуждающаяся в срочном ремонте компьютерного томографа. Еще 650 тысяч рублей уйдет на разработку проектной документации по капитальному ремонту, который запланировали в детской поликлинике в Донецке.

В указанной поликлинике восемь участков, за каждым из которых прикреплено порядка 900 детей. Помимо педиатров в поликлинике ведут прием узкие специалисты, работают кабинеты физиотерапии, прививочный, процедурный, а также лаборатория.

Напомним, на оснащение трех медицинских учреждений в Ростовской области из резервного фонда планируется направить 71,2 миллиона рублей. Деньги по распоряжение губернатора Василия Голубева получат медицинские учреждения Дубовского района, Волгодонска и Шахт для покупки нового оборудования.

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#Новости#Экономика
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