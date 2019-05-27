Порядка 6,5 млн руб выделили в Ростовской области на ремонт детских больниц

Из указанной суммы 5,9 миллиона рублей получит детская больница в Таганроге, нуждающаяся в срочном ремонте компьютерного томографа. Еще 650 тысяч рублей уйдет на разработку проектной документации по капитальному ремонту, который запланировали в детской поликлинике в Донецке.