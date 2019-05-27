Цимлянское водохранилище может превратиться в болото: есть ли план по спасению?

Posted 27 мая 2019, 17:43
Published 27 мая 2019, 17:43
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
«Никому не нужная проблема»
Проблемой Цимлянского водохранилища много лет занимается Юрий Медведев, президент фонда «Спасение и сохранение Цимлянского водохранилища», и, по его словам, на сегодняшний день ситуация складывается не лучшим образом.
«Его ( цимлянское водохранилище – прим.ред.) может ожидать одна судьба - загрязнение, вымирание рыбы, то есть оно превратится просто в болото. У нас город Волгодонск сливает все напрямую в водохранилище и говорят, что это не наша вотчина, а дело федеральных властей. Я говорю им, что если вы гадить будете - это же ничем не лучше будет для нашего народа. Вас поставили смотрящими, а вы деньги только раскидываете туда-сюда», - рассказывает Медведев.
Он уверен, что сейчас нужно почистить русло Дона, чтобы пошло течение, и хоть немного стабилизировать ситуацию.
«Почему сливается в водохранилище? Дон обмелел, и они для того, чтобы держать уровень воды для барж, его поднимают, и когда это происходит, то он не вглубь поднимается, а растекается. Большее поле испарение, большой поток воды сливается. Если бы его почистить просто 250 километров до самого моря, на 2 метра углубить, то у нас сливалось бы в 2 раза меньше воды. Потом эта растительная система у нас вся полностью пришла в негодность, там практически за нее никто не платит, но туда сливают воду постоянно. И мы не можем накопить, и плюс ко всему еще загрязнение поступает: сине-зеленое все, и начинается круговорот событий: с одной стороны – загрязняет, а с другой – сливает», - говорит Медведев.
Помощь инвесторов
В конце апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе разработан план по оздоровлению Цимлянского водохранилища. Участниками реализации плана являются федеральные органы исполнительной власти.
«В указанный план вошли следующие мероприятия со сроком реализации 2016-2020 гг. по линии: Росморречфлота (строительство Багаевского гидроузла на реке Дон), Минсельхоза (реконструкция Донского магистрального канала), Росрыболовства (выпуск молоди растительноядных видов рыб), Минприроды РО (расчистка реки Кумшак, Цимлянский район), ПАО «ОГК-2» (Новочеркасская ГРЭС - чистка канала, установка насосов), Минстрой РО (строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгодонска, г. Цимлянска)», - следует из ответа Министерства природы региона.
В текущем году в рамках государственного контракта министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области начаты работы по расчистке реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области протяженностью 30 км.
«Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2019 году в рамках государственной программы предусмотрено проектирование объекта «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений Цимлянска», проектирование объекта «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков, реконструкция очистных сооружений канализации Волгодонска», - сказано в ответе.
По мнению президента фонда «Спасение и сохранение Цимлянского водохранилища» Юрия Медведева, этот план только бутафория, и никакой помощи он не принесет.
«В Цимлянском водохранилище даже заросли все нерестилища, рыба есть, но ей просто негде нереститься, так как все заросло. Чистить некому. Раньше рыбацкие колхозы очищали и получали квоты, а сейчас они ничего не делают. Они просто грабят и все, вылавливают больше положенной квоты. Понастроили цехов по всему побережью, ловят беспредельно. Круглый год рыба на рынке, раки, они все полностью вытаскивают до последнего малька», - уверен Медведев.
Президент фонда изготовил собственный проект по спасению водоема, который включает в себя строительство в Волгодонске завода по лицензионному производству техники канадской компании, предназначенной для углубления и расчистки водоемов, а также завода по переработке донных отложений в удобрения.
«Сейчас мы можем только подтянуть к проекту инвесторов, в любом случае, чтобы для них он был окупаемым. Мы уже по Ирану договариваемся, чтобы они приехали к нам, ведь они тоже заинтересованы в товарообороте, и хоть каким-то образом по финансированию поучаствовали у нас», - говорит собеседник.
Вода убывает
Как сообщили в Донском бассейновом водном управлении, по состоянию на 25 мая уровень искусственного моря составил 34 метра 38 сантиметров. В конце прошлой недели он был выше на 1 сантиметр. Приток воды из Дона продолжает сокращаться. За неделю он снизился с 577 м3/с до 528 м3/с.
«В будущем, если не будет многоводных лет, ситуация будет ухудшаться. Прошлый год был самым многоводным за последние 15 лет. Цимлянское водохранилище наполнилось до необходимого уровня. Все планировали, что начнется череда таких лет, но в этом году он опять стал минимальным. Почему так? Изменения климата, не промерзла почва. Никто не знает, какой будет следующий год. По прогнозам, должно увеличиться количество осадков в связи с потеплением, если так и будет, то увеличится и водная доля бассейна, и наполнение цимлянского водохранилища. Это при лучшем раскладе», - говорит эксперт из «Центра научно-технических услуг в области рыбного хозяйства и природопользования».
Но, по его словам, если будет небольшое заполнение, то наступит деградация. «Это приведет к обмелению и превращению Цимлянского водохранилища в озерно-болотный тип. Даже сейчас состав фауны уже показывает, что оно такое и есть, так как сильное атрофирование водоема и озеленение», - заключает эксперт.
Багаевский гидроузел – польза или вред?
В 2016 году проект строительства Багаевского гидроузла был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Его финансирование происходит за счет федерального бюджета и составляет 22 миллиарда рублей. По словам властей, Багаевский гидроузел обеспечит безопасные условия судоходства, а также, самое главное, глубина реки увеличится на 4 метра, что позволит наполнить Цимлянское водохранилище. Однако эксперты уверены, что это амбициозные планы, но они не нужные и не выполнимые.
«Они хотят построить Багаевский гидроузел, повысить уровень воды на 40 см, при этом вложить туда 22 миллиарда рублей. Эти деньги, которые они собираются «вбухать», лучше отдать на очистку. Скажу вам, что миллионы рублей еще останутся, и почистить хватит до самого Азовского моря, и весь Таганрогский залив. Что это даст? Так течение опять появится, и воды будут меньше сливать, и берега укрепят», - говорит президент фонда «Спасение и сохранение Цимлянского водохранилища» Юрий Медведев.
Он подчеркивает, что сейчас за строительство Багаевского гидроузла даже уже никто не берется.
«Тендер проходит и тишина. Никто не изъявляет желание участвовать. Ведь уже невозможно выполнить за те деньги, которые они изначально прописали. После губернатор региона заявлял, что даже после строительства Багаевского гидроузла нужно еще будет 100 километров расчистить, так как там ветер начинает дуть, и баржи опять на мели остаются. И вот я думаю, а не легче ли добавить денег и просто произвести очистку?», - заявляет Медведев.
Эксперт из «Центра научно-технических услуг в области рыбного хозяйства и природопользования» также подтверждает, что Багаевский гидроузел никак не поможет оздоровлению Цимлянского водохранилища.
«Это просто распил денег под видом благих намерений. Они говорят, что уменьшат сброс воды. Вот представьте себе, что течет река, они перегородили ее посередине, и там, где выше воды станет больше, но ниже ведь все равно нужно будет сбрасывать тот же объем воды, чтобы сохранить тот уровень, который был. Это элементарная физика и логика», - говорит собеседник.
По его мнению, в это случае нужно строить каскад гидроузлов тогда до самого Азовского моря.
«В принципе это и будет сделано, потому что под шумок этого Багаевского гидроузла скажут, что теперь упал уровень ниже и нужно строить Ростовский гидроузел. Уже, кстати, проекты готовятся. Вы же понимаете, для чего это строится? Они хотят тягать нефть из Волгограда на экспорт в Турцию и прочие страны. И Цимлянский построили для судоходства больше», - подчеркивает эксперт.
Как следует из ответа Минприроды Ростовской области, документально подтверждено, что строительство данного сооружения соответствует экологическим требованиям, при этом негативное воздействие на окружающую среду и водные биоресурсы предельно минимизировано.
«Строительство гидроузла позволит сократить попуски воды из Цимлянского водохранилища для обеспечения судоходства, что повысит обеспеченность водными ресурсами других водопользователей, в том числе рыбохозяйственный комплекс, энергетику, ЖКХ. Кроме того, увеличится объем емкостей для регулирования паводковых вод, что повысит безопасность при пропуске весеннего половодья на нижнем Дону», - говорится в ответе.
Кроме того, как подчеркивают в ведомстве, экономическая эффективность проекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» обоснована и подтверждена ФАУ «Главгосэкспертиза России», выдавшим положительные заключения по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 1-го этапа (подготовительного периода) и объекты 2-го этапа (основного периода).