Цимлянское водохранилище может превратиться в болото: есть ли план по спасению?

«Почему сливается в водохранилище? Дон обмелел, и они для того, чтобы держать уровень воды для барж, его поднимают, и когда это происходит, то он не вглубь поднимается, а растекается. Большее поле испарение, большой поток воды сливается. Если бы его почистить просто 250 километров до самого моря, на 2 метра углубить, то у нас сливалось бы в 2 раза меньше воды. Потом эта растительная система у нас вся полностью пришла в негодность, там практически за нее никто не платит, но туда сливают воду постоянно. И мы не можем накопить, и плюс ко всему еще загрязнение поступает: сине-зеленое все, и начинается круговорот событий: с одной стороны – загрязняет, а с другой – сливает», - говорит Медведев.