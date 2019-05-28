Футболист «Спартака» проведет гала-матч в Ростовской области

Глушаков разместил на своей странице объявление о встрече и пригласил на нее всех желающих. Ежегодный звездный матч состоится на стадионе «Родина» 31 мая.
«После встречи состоится детский турнир „Большие Звезды Светят Малым“. Его посвятят памяти Валерия Глушакова», — написал футболист.
Он добавил, что мероприятия начнутся в 09.30 мск. Вход для всех будет бесплатным.
Добавим, что сейчас Глушакову 32 года, он является уроженцем Миллерово.
Ранее состоялся футбольный матч между командами «Ростов» и «Спартак» в рамках чемпионата России. Ростовчане смогли выиграть со счетом 2:1, игра состоялась на стадионе «Ростов-Арена».
Сам матч посетили более 40 тысяч человек.