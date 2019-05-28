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Футболист «Спартака» проведет гала-матч в Ростовской области

28 мая 2019, 15:46
Фото: instagram.com/glushak8
Игрок футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков рассказал о намечающемся в Миллерово Ростовской области гала-матче, говорится в Instagram футболиста.

Глушаков разместил на своей странице объявление о встрече и пригласил на нее всех желающих. Ежегодный звездный матч состоится на стадионе «Родина» 31 мая.

«После встречи состоится детский турнир „Большие Звезды Светят Малым“. Его посвятят памяти Валерия Глушакова», — написал футболист.

Он добавил, что мероприятия начнутся в 09.30 мск. Вход для всех будет бесплатным.

Добавим, что сейчас Глушакову 32 года, он является уроженцем Миллерово.

Ранее состоялся футбольный матч между командами «Ростов» и «Спартак» в рамках чемпионата России. Ростовчане смогли выиграть со счетом 2:1, игра состоялась на стадионе «Ростов-Арена».

Сам матч посетили более 40 тысяч человек.

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