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Колючей проволокой обмотали пожарную лестницу в Таганроге

28 мая 2019, 06:12
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Таганроге Ростовской области жильцы одного из многоквартирных домов обмотали колючей проволокой пожарную лестницу, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал установленную вдоль стены металлическую лестницу. В случае пожара она должна помочь жильцам выбраться на улицу.

Неизвестные решили обезопасить себя от непрошеных гостей и замотали лестницу колючей проволокой. Это коснулось нижней части конструкции, поэтому забраться на нее без вреда для здоровья не получится.

«В случае эвакуации только первому спускающемуся будет сложно. Он запутывается в проволоке. Остальные спускающиеся не поранятся о колючую проволоку», — написали пользователи в комментариях.

Некоторые сравнили эту ситуацию с фильмом «Пила», где главным героям приходилось получать раны, чтобы выжить.

«При пожаре придется лезть по лестнице, тут не до нежностей. Жить захочешь, ну обдерешься, зато спасешься. Такая вот суровость», — прозвучало одно из мнений.

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