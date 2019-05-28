Колючей проволокой обмотали пожарную лестницу в Таганроге

Автор публикации разместил фото, на котором показал установленную вдоль стены металлическую лестницу. В случае пожара она должна помочь жильцам выбраться на улицу.
Неизвестные решили обезопасить себя от непрошеных гостей и замотали лестницу колючей проволокой. Это коснулось нижней части конструкции, поэтому забраться на нее без вреда для здоровья не получится.
«В случае эвакуации только первому спускающемуся будет сложно. Он запутывается в проволоке. Остальные спускающиеся не поранятся о колючую проволоку», — написали пользователи в комментариях.
Некоторые сравнили эту ситуацию с фильмом «Пила», где главным героям приходилось получать раны, чтобы выжить.
«При пожаре придется лезть по лестнице, тут не до нежностей. Жить захочешь, ну обдерешься, зато спасешься. Такая вот суровость», — прозвучало одно из мнений.