rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На госзакупки импортных вин ввели ограничения в России

28 мая 2019, 14:55
Фото: flickr.com
Правительство России ввело ограничения на государственные закупки импортных вин, сообщает издание «Новые известия».

По замыслу правительства, эти меры помогут развитию российского виноградарства и виноделия. Ограничения касаются игристых вин, ликерных и фруктовых вин.

«Новые известия» уточнили, что речь идет только о государственных закупках. Запреты не касаются иностранных напитков, которые обращаются на рынке и реализуются коммерческими компаниями сферы торговли и общепита.

Ранее стали известны самые пьющие страны мира, рейтинг возглавила Великобритания. Также в список попали США, Канада и Австралия.

Оказалось, что меньше всего потребляют алкоголя в Южной Америке. Примечательно, но Россия не попала в перечень исследуемых государств.

Материалы по теме
Минздрав отреагировал на найденные ФАС нарушения в госзакупкахАльфа-Банк предложил малому бизнесу электронные гарантии для участия в госзакупкахНа госзакупках Ростовская область сэкономила в 2018 году 123 млн
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58