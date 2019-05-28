На госзакупки импортных вин ввели ограничения в России

По замыслу правительства, эти меры помогут развитию российского виноградарства и виноделия. Ограничения касаются игристых вин, ликерных и фруктовых вин.
«Новые известия» уточнили, что речь идет только о государственных закупках. Запреты не касаются иностранных напитков, которые обращаются на рынке и реализуются коммерческими компаниями сферы торговли и общепита.
Ранее стали известны самые пьющие страны мира, рейтинг возглавила Великобритания. Также в список попали США, Канада и Австралия.
Оказалось, что меньше всего потребляют алкоголя в Южной Америке. Примечательно, но Россия не попала в перечень исследуемых государств.