Почти 4 млн руб заработал бывший мэр Новошахтинска в 2018 году

Заместитель мэра по вопросам экономики Марина Ермаченко смогла в 2018 году получить доход в размере чуть более 1,1 миллиона рублей. У нее также нет автомобиля, но есть квартира на 41 «квадрат». Доход супруга Ермаченко составил 142 тысячи рублей, у него есть дом, нежилое помещение и два земельных участка.