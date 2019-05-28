Почти 4 млн руб заработал бывший мэр Новошахтинска в 2018 году

В собственности у бывшего градоначальника находится квартира площадью 62 квадратных метра. В пользовании у него есть гараж и земельный участок. Также Сорокин задекларировал автомобиль BMW 530 XDRIVE.
Первый заместитель мэра Сергей Бондаренко заработал за это время 1,6 миллиона рублей, в собственности он указал половину дома площадью 248 квадратных метров. Автомобиля у него нет.
Заместитель мэра по вопросам экономики Марина Ермаченко смогла в 2018 году получить доход в размере чуть более 1,1 миллиона рублей. У нее также нет автомобиля, но есть квартира на 41 «квадрат». Доход супруга Ермаченко составил 142 тысячи рублей, у него есть дом, нежилое помещение и два земельных участка.
Являющийся заместителем главы Новошахтинска по вопросам ЖКХ и транспорта Михаил Пархоменко задекларировал доход в один миллион рублей. Он имеет дом в долевой собственности.
Ранее RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона.