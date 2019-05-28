rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Российский хоккеист Кузнецов заявил о готовности пройти тест на наркотики

28 мая 2019, 11:14
Фото: wikimedia.org
Игрок российской сборной по хоккею Евгений Кузнецов дал комментарий о видеозаписи, где его запечатлели рядом со столом с белым порошком.

Игрок «Вашингтона» заявил, что видел эту запись, но никогда не применял наркотические вещества и не планирует этого делать. Для того, чтобы доказать свою правоту, Кузнецов выразил готовность пройти медицинское освидетельствование в любое время. Об этом 28 мая сообщило агентство RNS.

Он заявил, что снятое в 2018 году в Лас-Вегасе видео действительно настоящее и находится на нём именно он. Хоккеист объяснил, что зашёл к приятелям в гостиничный номер, но когда увидел там посторонних женщин и неизвестные вещества, то позвонил другу и поспешно покинул это место.

Кузнецов считает, что таким образом некто хотел воспользоваться поражением сборной России и этим видео для пиара.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58