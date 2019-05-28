Российский хоккеист Кузнецов заявил о готовности пройти тест на наркотики

Он заявил, что снятое в 2018 году в Лас-Вегасе видео действительно настоящее и находится на нём именно он. Хоккеист объяснил, что зашёл к приятелям в гостиничный номер, но когда увидел там посторонних женщин и неизвестные вещества, то позвонил другу и поспешно покинул это место.