Российский хоккеист Кузнецов заявил о готовности пройти тест на наркотики

Игрок «Вашингтона» заявил, что видел эту запись, но никогда не применял наркотические вещества и не планирует этого делать. Для того, чтобы доказать свою правоту, Кузнецов выразил готовность пройти медицинское освидетельствование в любое время. Об этом 28 мая сообщило агентство RNS.
Он заявил, что снятое в 2018 году в Лас-Вегасе видео действительно настоящее и находится на нём именно он. Хоккеист объяснил, что зашёл к приятелям в гостиничный номер, но когда увидел там посторонних женщин и неизвестные вещества, то позвонил другу и поспешно покинул это место.
Кузнецов считает, что таким образом некто хотел воспользоваться поражением сборной России и этим видео для пиара.