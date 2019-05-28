В Таганроге оправдали мужчину, застрелившего прохожего

Posted 28 мая 2019, 13:17
Published 28 мая 2019, 13:17
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Инцидент произошел в сентябре 2016 года в Таганроге, в суд дело направили лишь в текущем году. Между двумя водителями возник конфликт на дороге. В результате ссоры Владыченский достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Сам стрелявший позже заявил, что не видел куда целится. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений.
«Судом принято решение признать виновным Владыченского, он приговорен к 11 месяцам ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности дела, он освобождён от наказания. Решение суда не обжаловано», — отметили в суде.