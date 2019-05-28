В Таганроге оправдали мужчину, застрелившего прохожего

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в Таганроге, в суд дело направили лишь в текущем году. Между двумя водителями возник конфликт на дороге. В результате ссоры Владыченский достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Сам стрелявший позже заявил, что не видел куда целится. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений.