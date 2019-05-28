В ЮФО и СКФО выявили почти 150 нелегальных финансовых компаний

Posted 28 мая 2019, 15:46
Published 28 мая 2019, 15:46
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Львиная доля этих «серых» организаций являлись так называемыми «черными кредиторами». Всего специалисты выявили 130 таких микрокредитных организаций, которые под видом комиссионных магазинов выдавали займы под залог движимого имущества — осуществляли ломбардную деятельность, не имея на это разрешения. По данным регулятора эта нелегальная практика получила широкое распространение по всей России.
«Кроме того, в некоторых регионах Юга России наблюдались схемы „обратного лизинга“ — это одна из уловок „черных кредиторов“, которые позиционируют свои услуги как предоставление займа (кредита), но по факту заключают с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащих им транспортных средств и одновременно договоры лизинга, предметом которых являются те же самые транспортные средства», — сказано в сообщении.
Помимо этого на Юге России в начале 2019 года закрыли очередную «финасовую пирамиду», которая не вела реальную хозяйственную деятельность, а только привлекала средства новых участников, обещая высокую доходность.
«На Юге и Северном Кавказе мы наблюдаем широкое распространение так называемых анонимных кредиторов. Это когда на столбах, рекламных стендах и остановках общественного транспорта расклеиваются листовки с предложением кредита или займа и номером телефона, но без указания организации. Хотелось бы обратить внимание, что в большинстве случаев за такими объявлениями скрывается „нелегальный кредитор“. Любому заемщику стоит помнить, что для собственной безопасности брать деньги можно лишь у компаний, находящихся в реестре, то есть у тех, кто ведет свою деятельность легально и под контролем Банка России», — пояснила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.