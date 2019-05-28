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Posted 28 мая 2019, 15:46

Published 28 мая 2019, 15:46

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

В ЮФО и СКФО выявили почти 150 нелегальных финансовых компаний

28 мая 2019, 15:46
В первом квартале 2019 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах было обнаружено 146 компаний, осуществляющих финансовую деятельность нелегально, говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

Львиная доля этих «серых» организаций являлись так называемыми «черными кредиторами». Всего специалисты выявили 130 таких микрокредитных организаций, которые под видом комиссионных магазинов выдавали займы под залог движимого имущества — осуществляли ломбардную деятельность, не имея на это разрешения. По данным регулятора эта нелегальная практика получила широкое распространение по всей России.

«Кроме того, в некоторых регионах Юга России наблюдались схемы „обратного лизинга“ — это одна из уловок „черных кредиторов“, которые позиционируют свои услуги как предоставление займа (кредита), но по факту заключают с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащих им транспортных средств и одновременно договоры лизинга, предметом которых являются те же самые транспортные средства», — сказано в сообщении.

Помимо этого на Юге России в начале 2019 года закрыли очередную «финасовую пирамиду», которая не вела реальную хозяйственную деятельность, а только привлекала средства новых участников, обещая высокую доходность.

«На Юге и Северном Кавказе мы наблюдаем широкое распространение так называемых анонимных кредиторов. Это когда на столбах, рекламных стендах и остановках общественного транспорта расклеиваются листовки с предложением кредита или займа и номером телефона, но без указания организации. Хотелось бы обратить внимание, что в большинстве случаев за такими объявлениями скрывается „нелегальный кредитор“. Любому заемщику стоит помнить, что для собственной безопасности брать деньги можно лишь у компаний, находящихся в реестре, то есть у тех, кто ведет свою деятельность легально и под контролем Банка России», — пояснила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.

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