В ЮФО и СКФО выявили почти 150 нелегальных финансовых компаний

«На Юге и Северном Кавказе мы наблюдаем широкое распространение так называемых анонимных кредиторов. Это когда на столбах, рекламных стендах и остановках общественного транспорта расклеиваются листовки с предложением кредита или займа и номером телефона, но без указания организации. Хотелось бы обратить внимание, что в большинстве случаев за такими объявлениями скрывается „нелегальный кредитор“. Любому заемщику стоит помнить, что для собственной безопасности брать деньги можно лишь у компаний, находящихся в реестре, то есть у тех, кто ведет свою деятельность легально и под контролем Банка России», — пояснила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.