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Posted 29 мая 2019, 14:38

Published 29 мая 2019, 14:38

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Автобус смял легковушку в Ростове-на-Дону на Днепропетровской

29 мая 2019, 14:38
Крупное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в среду, 29 мая, в Ростове-на-Дону, видео произошедшего опубликовано в социальных сетях.

По данным очевидцев, городской пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло по улице Днепропетровской в районе дома 56.

В результате аварии легковушка была сильно повреждена, фактически от передней части ее кузова ничего не осталось. Пострадали ли водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также автобуса, не сообщается.

Напомним, что несколькими днями ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону водитель такси врезался в столб светофора, в результате аварии погибла 6-летняя девочка, а ее мама была госпитализирована.

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