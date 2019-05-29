Два наркопритона закрыли в Ростовской области за сутки

Полицейские задержали жителей Таганрога и Волгодонска, которые предоставляли свои дома для потребления наркотиков.
Так, поступила информация, что 39-летний житель Волгодонска впускает к себе наркоманов для потребления запрещенных веществ. В ходе проверки эти доводы подтвердились.
«Подозреваемого задержали по месту жительства. Оказалось, что он сам готовил дезоморфин и угощал гостей в обмен на компоненты для приготовления наркотиков», — пояснили в управлении.
Полицейские установили личности людей, посещавших квартиру и привлекли их к ответственности. В отношении владельца наркопритона завели уголовное дело.
В этот же день еще один наркопритон закрыли в Таганроге, где, помимо владельца, находился его 25-летний знакомый в состоянии наркотического опьянения. В отношении хозяина квартиры также завели дело.