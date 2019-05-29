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Два наркопритона закрыли в Ростовской области за сутки

29 мая 2019, 06:09
Фото: мвд.рф
В Ростовской области оперативники за сутки прикрыли два наркопритона, сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские задержали жителей Таганрога и Волгодонска, которые предоставляли свои дома для потребления наркотиков.

Так, поступила информация, что 39-летний житель Волгодонска впускает к себе наркоманов для потребления запрещенных веществ. В ходе проверки эти доводы подтвердились.

«Подозреваемого задержали по месту жительства. Оказалось, что он сам готовил дезоморфин и угощал гостей в обмен на компоненты для приготовления наркотиков», — пояснили в управлении.

Полицейские установили личности людей, посещавших квартиру и привлекли их к ответственности. В отношении владельца наркопритона завели уголовное дело.

В этот же день еще один наркопритон закрыли в Таганроге, где, помимо владельца, находился его 25-летний знакомый в состоянии наркотического опьянения. В отношении хозяина квартиры также завели дело.

Ранее в регионе осудили банду за торговлю наркотиками рядом с воинскими частями.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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