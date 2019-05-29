На четверть выросло число выданных кредитов в ЮФО

По сравнению с первым кварталом 2018 года число выданных кредитов выросло на четверть.
Розничный кредитный портфель банков в ЮФО за указанный период составил 1,29 триллиона рублей. Рост этого показателя за год составил 24,4%. В регионах ЮФО значительными темпами расширялось как ипотечное, так и неипотечное кредитование. Так, кредитный портфель по ипотеке в ЮФО за год вырос на 27%, составив 486 миллиардов рублей на 1 апреля текущего года.
Портфель по неипотечным кредитам жителей ЮФО вырос на 23%, составив 811,3 миллиарда рублей.
«Наибольший объем кредитов населению в первом квартале текущего года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (102 миллиарда рублей), Ростовской (70,6 миллиарда рублей) и Волгоградской (40,6 миллиарда рублей) областей», — сказано в сообщении.