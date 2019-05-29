На четверть выросло число выданных кредитов в ЮФО

Розничный кредитный портфель банков в ЮФО за указанный период составил 1,29 триллиона рублей. Рост этого показателя за год составил 24,4%. В регионах ЮФО значительными темпами расширялось как ипотечное, так и неипотечное кредитование. Так, кредитный портфель по ипотеке в ЮФО за год вырос на 27%, составив 486 миллиардов рублей на 1 апреля текущего года.