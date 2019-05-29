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На завершение строительства долгостроев в Ростовской области направят 770 млн руб

29 мая 2019, 09:32
Фото: Rostovgazeta.ru
В 2019 году в Ростовской области на завершение строительства домов-долгостроев потратят 770 миллионов рублей, сообщило областное правительство.

В регионе проводят большую комплексную работу по решению проблемы обманутых дольщиков.

Так, в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства» за последние два года внесли значительные изменения. В частности, были внесены поправки в нормативные акты о предоставлении субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение долгостроев к инженерным сетям, о праве муниципалитетов самим решать, какие проблемные дома невозможно достроить даже с господдержкой.

Кроме того, инвесторы получили возможность взять земельный участок в аренду без проведения торгов при условии выделения квартир в строящемся объекте обманутым дольщикам.

Отмечается, что с начала 2019 года квартиры получили 79 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Напомним, новые квартиры получили участники пострадавшие долевого строительства в микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове.

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#Новости#Экономика
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