На завершение строительства долгостроев в Ростовской области направят 770 млн руб

Так, в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства» за последние два года внесли значительные изменения. В частности, были внесены поправки в нормативные акты о предоставлении субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение долгостроев к инженерным сетям, о праве муниципалитетов самим решать, какие проблемные дома невозможно достроить даже с господдержкой.