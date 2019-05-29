На завершение строительства долгостроев в Ростовской области направят 770 млн руб

В регионе проводят большую комплексную работу по решению проблемы обманутых дольщиков.
Так, в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства» за последние два года внесли значительные изменения. В частности, были внесены поправки в нормативные акты о предоставлении субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение долгостроев к инженерным сетям, о праве муниципалитетов самим решать, какие проблемные дома невозможно достроить даже с господдержкой.
Кроме того, инвесторы получили возможность взять земельный участок в аренду без проведения торгов при условии выделения квартир в строящемся объекте обманутым дольщикам.
Отмечается, что с начала 2019 года квартиры получили 79 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Напомним, новые квартиры получили участники пострадавшие долевого строительства в микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове.