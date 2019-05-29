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Нарушителей чистоты в Ростовской области оштрафовали на 30 млн руб

29 мая 2019, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области сумма штрафов на нарушителей правил благоустройства с начала 2019 года составила 30 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

За это время зафиксировали свыше 4,5 тысячи нарушений закона в сфере благоустройства. Было составлено четыре тысячи административных протоколов.

«Размер штрафов достиг 30,7 миллиона рублей. Наибольшее число нарушений пришлось на Ростов, Таганрог, Волгодонск, Новошахтинск и Новочеркасск», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении должностных лиц возбудили 120 протоколов, в том числе 99 — на первых лиц администраций муниципалитетов.

Кроме того, в регионе обнаружили более 1,4 тысячи свалок, из них ликвидировали 845. Крайне неэффективно эти мероприятия проводились в Батайске, Волгодонске, Зверево.

«Суммы денежных взысканий подлежат зачислению в областной бюджет», — пояснили в правительстве.

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