Нарушителей чистоты в Ростовской области оштрафовали на 30 млн руб

За это время зафиксировали свыше 4,5 тысячи нарушений закона в сфере благоустройства. Было составлено четыре тысячи административных протоколов.
«Размер штрафов достиг 30,7 миллиона рублей. Наибольшее число нарушений пришлось на Ростов, Таганрог, Волгодонск, Новошахтинск и Новочеркасск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении должностных лиц возбудили 120 протоколов, в том числе 99 — на первых лиц администраций муниципалитетов.
Кроме того, в регионе обнаружили более 1,4 тысячи свалок, из них ликвидировали 845. Крайне неэффективно эти мероприятия проводились в Батайске, Волгодонске, Зверево.
«Суммы денежных взысканий подлежат зачислению в областной бюджет», — пояснили в правительстве.