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Posted 29 мая 2019, 06:25

Published 29 мая 2019, 06:25

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Почти три тысячи жителей Ростовской области покусали клещи

29 мая 2019, 06:25
В Ростовской области более 2,9 тысячи человек обратились к медицинским специалистам из-за укусов клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала 2019 года в больницы обратились 2944 местных жителя, в том числе чуть более одной тысячи детей в возрасте до 14 лет. Больше всего пострадавших насчитали в Ростове, где укусов клещей не удалось избежать 413 горожанам.

На втором и третьем местах антирейтинга находятся Таганрог и Волгодонск с показателями 187 и 161 человек. Кроме того, активность клещей зафиксировано в Сальском и Песчанокопском районах.

За этот период зафиксировали 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Их зарегистрировали в нескольких районах, в том числе в Сальском, Пролетарском и Заветинском.

Сейчас в регионе продолжаются работы по обработке территорий против клещей.

Добавим, что в регионе в 2018 году выявили почти 30 случаев геморрагической лихорадки.

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#Общество#Новости
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