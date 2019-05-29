Расчеты гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области уничтожили командные пункты «врага»

Предварительно беспилотники провели разведку и передали координаты нахождения командных пунктов и других стратегических объектов противника.
Для уничтожения найденных объектов использовали 152-ммиллиметровые артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б». Кроме командных пунктов, артиллеристы залповым огнем в составе батареи уничтожили подземные склады боеприпасов.
Кроме того, военнослужащие отработали одиночную стрельбу по подвижным мишеням, имитирующим высокоманевренную технику. Упражнение выполнили прямой наводкой с дистанции 2,5 тысячи метров.
Всего в учениях приняли участие порядка 500 бойцов и 30 единиц специальной техники.