Расчеты гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области уничтожили командные пункты «врага»

В Ростовской области во время учений расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО.

Предварительно беспилотники провели разведку и передали координаты нахождения командных пунктов и других стратегических объектов противника. Для уничтожения найденных объектов использовали 152-ммиллиметровые артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б». Кроме командных пунктов, артиллеристы залповым огнем в составе батареи уничтожили подземные склады боеприпасов. Кроме того, военнослужащие отработали одиночную стрельбу по подвижным мишеням, имитирующим высокоманевренную технику. Упражнение выполнили прямой наводкой с дистанции 2,5 тысячи метров. Всего в учениях приняли участие порядка 500 бойцов и 30 единиц специальной техники. Напомним, крылатые ракеты «врага» уничтожили боевые расчеты С-300 в Ростовской области Материалы по теме Новейший комплекс разведки "Аистенок" осваивают артиллеристы ЮВО К освоению новейшего вооружения приступили артиллеристы в Ростовской области