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Расчеты гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области уничтожили командные пункты «врага»

29 мая 2019, 09:45
Фото: пресс-служба ЮВО
В Ростовской области во время учений расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО.

Предварительно беспилотники провели разведку и передали координаты нахождения командных пунктов и других стратегических объектов противника.

Для уничтожения найденных объектов использовали 152-ммиллиметровые артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б». Кроме командных пунктов, артиллеристы залповым огнем в составе батареи уничтожили подземные склады боеприпасов.

Кроме того, военнослужащие отработали одиночную стрельбу по подвижным мишеням, имитирующим высокоманевренную технику. Упражнение выполнили прямой наводкой с дистанции 2,5 тысячи метров.

Всего в учениях приняли участие порядка 500 бойцов и 30 единиц специальной техники.

Напомним, крылатые ракеты «врага» уничтожили боевые расчеты С-300 в Ростовской области

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