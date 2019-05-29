Замена изношенного водовода в Гуково завершится до ноября

Posted 29 мая 2019, 14:22
Published 29 мая 2019, 14:22
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Эта информация стала известна во время визита главы региона Василия Голубева в Гуково. Он проинспектировал работы по реконструкции городских сетей водоснабжения.
В городе давно существует проблема изношенностью водовода и коммунальными авариями. В результате было принято решение построить новую водную магистраль.
По словам подрядчика, строительство идет с опережением графика. На одном из участков работы завершатся до 30 октября.
«После этого пройдут мероприятия по наладке и приемке объекта. В марте 2020 года к новому водоводу переподключат 273 дома», — пояснили в правительстве.
Отмечается, что работы начались в 2018 году и завершатся в 2020 году, за это время специалисты переложат 10 километров труб. В результате удастся избавить от порывов и затопления части города.
Кроме того, Голубев принял решение выделить 32 миллиона рублей на закупки шести коммунальных машин. Контракт заключат в июле, а технику доставят в конце года.
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