Житель Волгодонска из ревности выстрелил из обреза в женщину

Между мужчиной и его знакомой произошла ссора, в результате которой он взял обрез и выстрелил в потерпевшую. Пострадавшую отвезли в больницу, сейчас о ее состоянии информации нет.
«Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. По предварительной информации, ссора произошла на почве ревности», — рассказали в полиции.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего могут возбудить уголовное дело.
Ранее в Аксае школьники из пистолета расстреляли георгиевскую ленту. Об этом стало известно из социальных сетей, в результате чего пользователи возмутились поступком подростков.