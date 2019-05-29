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Житель Волгодонска из ревности выстрелил из обреза в женщину

29 мая 2019, 19:12
Фото: pixabay.com
В Ростовской области задержали жителя Волгодонска, который из оружия выстрелил в знакомую, сообщили в региональном УМВД.

Между мужчиной и его знакомой произошла ссора, в результате которой он взял обрез и выстрелил в потерпевшую. Пострадавшую отвезли в больницу, сейчас о ее состоянии информации нет.

«Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. По предварительной информации, ссора произошла на почве ревности», — рассказали в полиции.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Аксае школьники из пистолета расстреляли георгиевскую ленту. Об этом стало известно из социальных сетей, в результате чего пользователи возмутились поступком подростков.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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