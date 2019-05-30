«Экострой-Дон» впервые на Дону применяет пониженный коэффициент к нормативам

«Для снижения стоимости услуги по раздельному сбору мусора есть ряд условий. Прежде всего, мы должны убедиться, что жители дома не просто изъявили желание перейти на раздельный сбор мусора, но и действительно готовы сортировать отходы на фракции, — отмечает заместитель директора ООО „Экострой-Дон“ Клавдия Гурьева. — Первый наш проект в Шахтах оказался позитивным. Люди ответственно отнеслись к принципиально новому для них виду сбора мусора. И самостоятельно разделяют его на сухую и мокрую фракции. Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора мы установили в поселке ХБК. И ведем работу по их привязке к жилым домам. Формируем списки домов, на которых также будет применяться понижающий коэффициент при формировании оплаты за коммунальную услугу».