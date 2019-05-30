«Экострой-Дон» впервые на Дону применяет пониженный коэффициент к нормативам

«Для снижения стоимости услуги по раздельному сбору мусора есть ряд условий. Прежде всего, мы должны убедиться, что жители дома не просто изъявили желание перейти на раздельный сбор мусора, но и действительно готовы сортировать отходы на фракции, — отмечает заместитель директора ООО „Экострой-Дон“ Клавдия Гурьева. — Первый наш проект в Шахтах оказался позитивным. Люди ответственно отнеслись к принципиально новому для них виду сбора мусора. И самостоятельно разделяют его на сухую и мокрую фракции. Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора мы установили в поселке ХБК. И ведем работу по их привязке к жилым домам. Формируем списки домов, на которых также будет применяться понижающий коэффициент при формировании оплаты за коммунальную услугу».
Всего для раздельного сбора мусора региональный оператор закупил 280 контейнеров. Из них уже установлено 176, и эта работа продолжается, сообщили в пресс-службе ООО «Экострой-Дон».