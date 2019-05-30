rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Экострой-Дон» впервые на Дону применяет пониженный коэффициент к нормативам

30 мая 2019, 12:40
Фото: ООО «Экострой-Дон»
Пилотным проектом регионального оператора стал дом в переулке Донской, 65 в городе Шахты. Жители этого дома оплачивают услугу по обращению с ТКО с применением понижающего коэффициента.

«Для снижения стоимости услуги по раздельному сбору мусора есть ряд условий. Прежде всего, мы должны убедиться, что жители дома не просто изъявили желание перейти на раздельный сбор мусора, но и действительно готовы сортировать отходы на фракции, — отмечает заместитель директора ОООЭкострой-Дон“ Клавдия Гурьева. — Первый наш проект в Шахтах оказался позитивным. Люди ответственно отнеслись к принципиально новому для них виду сбора мусора. И самостоятельно разделяют его на сухую и мокрую фракции. Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора мы установили в поселке ХБК. И ведем работу по их привязке к жилым домам. Формируем списки домов, на которых также будет применяться понижающий коэффициент при формировании оплаты за коммунальную услугу».

Фото: ООО «Экострой-Дон»

Всего для раздельного сбора мусора региональный оператор закупил 280 контейнеров. Из них уже установлено 176, и эта работа продолжается, сообщили в пресс-службе ООО «Экострой-Дон».

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58