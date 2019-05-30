На благоустройство парка «Осенний» в Ростове направят более 86 млн руб

Posted 30 мая 2019, 12:21
Published 30 мая 2019, 12:21
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Конкурс объявило МКУ «Управление благоустройства Первомайского района», средства выделили из местного, областного и федерального бюджетов.
Подрядчику в срок 1 ноября 2019 года необходимо обрезать деревья и ликвидировать больные насаждения, посадить новые деревья, кустарники и многолетние цветы, засеять газон.
Подать заявление можно до 14 июня, аукцион проведут 17 июня.
Напомним, на благоустройство парка в слободе Большая Мартыновка Ростовской области направят 27,7 миллиона рублей. Работы в парке подрядчик должен будет выполнить до конца октября текущего года.