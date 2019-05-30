На благоустройство парка «Осенний» в Ростове направят более 86 млн руб

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В Ростове-на-Дону на благоустройство парка «Осенний» выделили 86,5 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Конкурс объявило МКУ «Управление благоустройства Первомайского района», средства выделили из местного, областного и федерального бюджетов. Подрядчику в срок 1 ноября 2019 года необходимо обрезать деревья и ликвидировать больные насаждения, посадить новые деревья, кустарники и многолетние цветы, засеять газон. Подать заявление можно до 14 июня, аукцион проведут 17 июня. Напомним, на благоустройство парка в слободе Большая Мартыновка Ростовской области направят 27,7 миллиона рублей. Работы в парке подрядчик должен будет выполнить до конца октября текущего года. Материалы по теме «Центр-инвест» выделил 2 млн руб для поддержки образования и науки на Юге России Ростовская область выделила 15 млн руб на расчистку балки Атюхта в Шахтах