Оставленная в московской поликлинике девочка передана под опеку бабушке

Газета “Известия” пишет, что в среду девочка была выписана из больницы, в которой она около двух недель проходила обследование. Предварительными опекунами ребенка стала семья бабушки по отцовской линии, в которой, по согласию матери, уже живет пятилетний брат девочки. При этом, сотрудники социальной защиты навещали ребенка в больнице. Также с ней занимался психолог. Девочка проявляла общительность и легко шла на контакт.