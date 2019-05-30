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Оставленная в московской поликлинике девочка передана под опеку бабушке

30 мая 2019, 13:39
Фото: publicdomainpictures.net
В Москве малолетняя девочка, брошенная матерью в поликлинике, была передана бабушке.

Газета “Известия” пишет, что в среду девочка была выписана из больницы, в которой она около двух недель проходила обследование. Предварительными опекунами ребенка стала семья бабушки по отцовской линии, в которой, по согласию матери, уже живет пятилетний брат девочки. При этом, сотрудники социальной защиты навещали ребенка в больнице. Также с ней занимался психолог. Девочка проявляла общительность и легко шла на контакт.

Отмечается, что социальные службы будут поддерживать опекунов ребенка. При необходимости с девочкой продолжит работать психолог.

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