Потребительские общества Красногорска требуют справедливости

Недавно стало известно о том, что у потребительских сообществ Подмосковья отчуждаются в пользу третьих лиц активы. Статья об этом появилась в одном из СМИ. Речь шла о том, что принадлежащий Вячеславу Губину МСПК занимается выводом и продажей активов с использованием мошеннических схем, сообщают «Новые известия».
Пайщики утверждают, что имущество районных кооперативов переводится на уровень области, а затем продается с личной выгодой руководителя. Общая сумма заработанных Губиным средств составила более 25 миллионов рублей, рассказывают они. За два года он приобрел три дорогих автомобиля, в числе которых Mercedes-Benz Maybach.
В Красногорском райпо уверены: с их активами поступят так же. Близкое расположение к столице делает это имущество очень перспективным для рейдерских схем.
Руководитель Красногоровского ПК Анатолий Гречкосий рассказал о том, что в 2018 году им уже приходила просьба принять в свои члены МСПК, а также ввести данное юрлицо в совет представителя областного Союза. Скорее всего, это было нужно для получения веса на собрании пайщиков для возможности влиять на многомиллионные проекты напрямую.
Известно, что в 2007 году Губин был главной Люберецкого райпотребсоюза, который состоял из пяти обществ. Тогда в собственности организации числились 47 объектов недвижимости, из которых 41 - магазины. Однако через десять лет, даже после присоединения имущества еще от двух подобных организаций, в активах остался только один участок и пять нежилых помещений.
Тем не менее Губин возглавил областной Союз. Скорее всего, это произошло из-за поддержки его обществом как человека своей среды. Занять пост ему не помешали даже проблемы с законом и исключение из «Единой России».
К сожалению, тысячи сотрудников потребкооперации Подмосковья лишились работы за совсем небольшой период деятельности Губина. Из 1350 магазинов системы МСПК сегодня остались только 498. Только за 2018 год в Шатурском районе было списано и продано 27 торговых точек, принадлежащих Коробовскому потребительскому обществу.
Из состава МСПК изъявили желание выйти Красногорское, Ступинское, Наро-Фоминское, Химкинское и Серпуховское райпо. К ним хотят присоединиться еще несколько. Все они опасаются, что их ждет та же участь, что и пострадавших от действий Губина.