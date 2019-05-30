Потребительские общества Красногорска требуют справедливости

Известно, что в 2007 году Губин был главной Люберецкого райпотребсоюза, который состоял из пяти обществ. Тогда в собственности организации числились 47 объектов недвижимости, из которых 41 - магазины. Однако через десять лет, даже после присоединения имущества еще от двух подобных организаций, в активах остался только один участок и пять нежилых помещений.