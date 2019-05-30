Регоператор приглашает ростовчан принять участие в «Экопикнике»

Принять участие в нем смогут все желающие, ведь это прекрасная возможность провести воскресенье весело и с пользой. На «Экопикнике» можно будет не только отдохнуть, принять участие в соревнованиях и получить за это призы, но и между тем еще и убрать территорию парка Авиаторов.
Генеральным партнером мероприятия в этом году является регоператор ГК «Чистый город».
«Мы всегда поддерживаем такие мероприятия, тем более те, которые уже стали доброй традицией. Ведь это прекрасно, что они объединяют всех жителей города», — прокомментировала генеральный директор компании Элла Кузьмина.
Стоит также подчеркнуть, что этот формат «Экопикника» уже давно полюбился представителями общественных, спортивных и экологический движений, а также выдержал проверку временем. Лекции, субботник, мастер-классы для детей и взрослых, игры и выставки — найти себя занятие по душе сможет каждый, независимо от возраста. Так что прийти на мероприятие можно с детьми, всей семьей и с друзьями.
Например, в прошлом году, в тот же день, 2 июня, участники занимались масштабной очисткой реки Темерник, в результате чего удалось вывезти 30 «Камазов» мусора.
Сбор участников 2 июня в 10.00 возле памятника воинам-защитникам Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.