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Регоператор приглашает ростовчан принять участие в «Экопикнике»

30 мая 2019, 11:51
Фото: ГК «Чистый город»
2 июня в парке Авиаторов с 10.00 до 17.00 будет проходить, уже ставшее традицией для Ростова, экологическое мероприятие — «Экопикник».

Принять участие в нем смогут все желающие, ведь это прекрасная возможность провести воскресенье весело и с пользой. На «Экопикнике» можно будет не только отдохнуть, принять участие в соревнованиях и получить за это призы, но и между тем еще и убрать территорию парка Авиаторов.

Генеральным партнером мероприятия в этом году является регоператор ГК «Чистый город».

«Мы всегда поддерживаем такие мероприятия, тем более те, которые уже стали доброй традицией. Ведь это прекрасно, что они объединяют всех жителей города», — прокомментировала генеральный директор компании Элла Кузьмина.

Стоит также подчеркнуть, что этот формат «Экопикника» уже давно полюбился представителями общественных, спортивных и экологический движений, а также выдержал проверку временем. Лекции, субботник, мастер-классы для детей и взрослых, игры и выставки — найти себя занятие по душе сможет каждый, независимо от возраста. Так что прийти на мероприятие можно с детьми, всей семьей и с друзьями.

Например, в прошлом году, в тот же день, 2 июня, участники занимались масштабной очисткой реки Темерник, в результате чего удалось вывезти 30 «Камазов» мусора.

Сбор участников 2 июня в 10.00 возле памятника воинам-защитникам Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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