Регоператор приглашает ростовчан принять участие в «Экопикнике»

Принять участие в нем смогут все желающие, ведь это прекрасная возможность провести воскресенье весело и с пользой. На «Экопикнике» можно будет не только отдохнуть, принять участие в соревнованиях и получить за это призы, но и между тем еще и убрать территорию парка Авиаторов.