Скейт-парк в Ростове начнет работу 1 июня

Скейт-парк расположен на территории вуза и занимает площадь в 660 квадратных метров, размер самой конструкции 33×20 метров. На территории площадки есть условия для занятий экстремальными видами спорта, такими как ролики, самокат, предназначенный для трюков велосипед, горный велосипед и скейтборд.
Организаторы постарались сделать парк удобным и для начинающих, и для опытных спортсменов.
Напомним, жители Ростова-на-Дону обнаружили строящийся скейт-парк еще в апреле. Тогда сообщалось, что подрядчик обещает закончить оснащение скейт-парка к концу апреля. До этого была информация, что ростовские экстремалы не смогли собрать четыре миллиона рублей на скейт-парк.