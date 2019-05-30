Скейт-парк в Ростове начнет работу 1 июня

Напомним, жители Ростова-на-Дону обнаружили строящийся скейт-парк еще в апреле. Тогда сообщалось, что подрядчик обещает закончить оснащение скейт-парка к концу апреля. До этого была информация, что ростовские экстремалы не смогли собрать четыре миллиона рублей на скейт-парк.