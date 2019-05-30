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Скейт-парк в Ростове начнет работу 1 июня

30 мая 2019, 13:03
Фото: pexels.com
На 1 июня запланировали открытие нового скейт-парка в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ДГТУ.

Скейт-парк расположен на территории вуза и занимает площадь в 660 квадратных метров, размер самой конструкции 33×20 метров. На территории площадки есть условия для занятий экстремальными видами спорта, такими как ролики, самокат, предназначенный для трюков велосипед, горный велосипед и скейтборд.

Организаторы постарались сделать парк удобным и для начинающих, и для опытных спортсменов.

Напомним, жители Ростова-на-Дону обнаружили строящийся скейт-парк еще в апреле. Тогда сообщалось, что подрядчик обещает закончить оснащение скейт-парка к концу апреля. До этого была информация, что ростовские экстремалы не смогли собрать четыре миллиона рублей на скейт-парк.

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