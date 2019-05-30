«Центр-инвест» провел серию мероприятий ко Дню российского предпринимательства

В Железноводске 23 мая состоялся бизнес-ланч, где лучшим представителям бизнеса Ставрополья были вручены благодарственные письма от правительства края. В Ставрополе 25 мая состоялся спортивный праздник, в котором принимали участие команды компаний и институтов поддержки бизнеса. В Волгодонске в эти дни прошло школьное мероприятие «Предпринимательский всеобуч», в ходе которого банк «Центр-инвест» организовал в Лицее № 24 бизнес-игру для старшеклассников. В Ростове и Краснодаре проходили бизнес-марафоны и предпринимательский воркшоп, на котором бизнесмены могли получить ценные знания и опыт по составлению эффективных бизнес-планов.