«Центр-инвест» провел серию мероприятий ко Дню российского предпринимательства

С 22 мая в течение недели в регионах присутствия банка «Центр-инвест» прошли тематические мероприятия для представителей малого и среднего бизнеса.
Так, в Ростове-на-Дону прошел форум Woman Motivational Forum, где успешные бизнес-леди делились своим опытом и мотивацией. Представитель банка Мария Христолюбова познакомила участниц встречи программами поддержки женщин-предпринимателей и специальными кредитными продуктами.
В Железноводске 23 мая состоялся бизнес-ланч, где лучшим представителям бизнеса Ставрополья были вручены благодарственные письма от правительства края. В Ставрополе 25 мая состоялся спортивный праздник, в котором принимали участие команды компаний и институтов поддержки бизнеса. В Волгодонске в эти дни прошло школьное мероприятие «Предпринимательский всеобуч», в ходе которого банк «Центр-инвест» организовал в Лицее № 24 бизнес-игру для старшеклассников. В Ростове и Краснодаре проходили бизнес-марафоны и предпринимательский воркшоп, на котором бизнесмены могли получить ценные знания и опыт по составлению эффективных бизнес-планов.
Здесь же состоялось награждение выпускников проекта «Школа молодого предпринимателя». В Нижнем Новгороде в рамках бизнес-форума директор регионального филиала «Центр-инвест» Наталья Мазниченко рассказала об уникальном опыте по кредитованию программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Завершится многодневная программа в Волгограде на городской спортивной арене, где 31 мая банк представит новые кредитные программы для малого и среднего бизнеса. Тематические мероприятия также проходят в Азове, Батайске, Таганроге, Семикаракорске, Волгодонске, Новочеркасске и других городах южной и центральной России. На сегодня клиентами «Центра-инвеста» стали более 58 тысяч субъектов предпринимательства.
Банк входит в тройку российских лидеров по размеру кредитного портфеля для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, компания активно вкладывает в начинающих предпринимателей и поддерживает стартапы в рамках собственной программы акселерации.