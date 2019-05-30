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Ушедшую из дома школьницу разыскивают в Ростовской области

30 мая 2019, 13:23
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
В Пролетарском районе начался розыск 13-летней Светланы Павленко, которая ушла из дома и не вернулась, рассказали в управлении МВД РФ по Ростовской области.

Девушка ушла из дома в четверг и до сих пор не вернулась, о ее местонахождении информации нет. На вид ей 13-15 лет, ее рост составляет 1,5 метра, она средней полноты.

«У пропавшей карие глаза и темные волосы до пояса, они собраны в хвост. На носу у нее есть родинка», — уточнили в полиции.

На пропавшей были надеты майка, юбка и шлепки со стразами. Всем, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону 02.

Ранее в Ростове установили личность женщины, которая в такси забыла своего ребенка. Пьяная женщина после поездки в такси оставила в машине ребенка и ушла. Водитель доставил его в больницу, а медики обратились в полицию. Теперь собранными материалами будут заниматься органы опеки.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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