Ушедшую из дома школьницу разыскивают в Ростовской области

Девушка ушла из дома в четверг и до сих пор не вернулась, о ее местонахождении информации нет. На вид ей 13-15 лет, ее рост составляет 1,5 метра, она средней полноты.
«У пропавшей карие глаза и темные волосы до пояса, они собраны в хвост. На носу у нее есть родинка», — уточнили в полиции.
На пропавшей были надеты майка, юбка и шлепки со стразами. Всем, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону 02.
Ранее в Ростове установили личность женщины, которая в такси забыла своего ребенка. Пьяная женщина после поездки в такси оставила в машине ребенка и ушла. Водитель доставил его в больницу, а медики обратились в полицию. Теперь собранными материалами будут заниматься органы опеки.