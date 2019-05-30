В 2019 году дачные покупки в мае выросли на 10 процентов

Десятипроцентный рост на дачные покупки по отношению к прошлому году показал средний чек жителей России.

Отмечается, что анализировались покупки, сделанные в первой половине мая. Такие выводы сделали эксперты Сбербанка. Об этом 29 мая сообщило агентство RNS.