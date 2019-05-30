В компании регионального оператора ООО «Экотранс» произошли кадровые перестановки

«Мы располагаем большим парком современной, специализированной автотехники. Однако в наши планы входит дальнейшее наращивание технических мощностей. Это связано не только с повышением качества в решении текущих задач по выполнению своих обязательств перед населением. Но и с теми проектами, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы», - подчеркнул Дмитрий Кулев.