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В компании регионального оператора ООО «Экотранс» произошли кадровые перестановки

30 мая 2019, 06:13
Фото: ООО «Экотранс»
Накануне майских праздников, пост директора ООО «Экотранс» занял Дмитрий Кулев, сообщили в пресс-службе компании.

Предыдущий директор регионального оператора Валерий Завгородний, избран председателем Наблюдательного Совета компании. В зоне его ответственности сегодня - работа предприятия в целом. Развитие новых направлений регионального оператора, в частности, вопросы сортировки отходов и современной переработки отобранных фракций.

Вступив в должность, Дмитрий Кулев по достоинству оценил возможности компании регионального оператора.

«Мы располагаем большим парком современной, специализированной автотехники. Однако в наши планы входит дальнейшее наращивание технических мощностей. Это связано не только с повышением качества в решении текущих задач по выполнению своих обязательств перед населением. Но и с теми проектами, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы», - подчеркнул Дмитрий Кулев.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Экономика
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