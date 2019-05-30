В Ростове 15-летний мальчик впал в кому из-за алкоголя

Posted 30 мая 2019, 12:17
Published 30 мая 2019, 12:17
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Инцидент произошел в Первомайском районе. Школьники решили отметить окончание учебного года спиртным и купили абсент. По предварительным данным, трое друзей выпили 70-градусную жидкость прямо на улице. После чего 15-летний мальчик упал. Испуганные друзья вызвали скорую, подростка в срочном порядке доставили в больницу. Школьник впал в кому, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
«Инспекторы ПДН проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметил сотрудник ведомства.
Неизвестно, состоит ли ребенок на учете в ПДН, о семье школьника пока не сообщается.