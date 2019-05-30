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В Ростовской области осудили женщину, залечившую дочь до смерти

30 мая 2019, 20:16
Фото: pixabay.com
Жительница Советского района Ростовской области была признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему ребенку, сообщает региональный Следком.

Следствие установило, что в 2018 году 20-летняя девушка не уследила за своей малолетней дочерью, и ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем. Девочка получила ожоги 45% поверхности тела, но молодая мать не обратилась к врачу, а течение пяти дней лечила ребенка в домашних условиях.

В результате такого лечения девочка скончалась. Суд в отношении матери назначил наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов.

Ранее в Каменске-Шахтинском Ростовской области суд приговорил к исправительным работам травматолога-ортопеда за халатность при лечении ребенка.

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#Новости#Происшествия
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