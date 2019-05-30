В Ростовской области осудили женщину, залечившую дочь до смерти

Следствие установило, что в 2018 году 20-летняя девушка не уследила за своей малолетней дочерью, и ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем. Девочка получила ожоги 45% поверхности тела, но молодая мать не обратилась к врачу, а течение пяти дней лечила ребенка в домашних условиях.