«Черноколготочник»: как таганрогский маньяк задушил четверых девушек

Posted 31 мая 2019, 13:33
Published 31 мая 2019, 13:33
Modified 1 октября, 13:21
Updated 1 октября, 13:21
Историю юного маньяка, который начал убивать в 17 лет, а попал в тюрьму — в 23, корреспонденту RostovGazeta рассказала психолог Ирен Штайн.
Мать угрожала задушить
Настоящее имя юного убийцы — Юрий Цюман. У него было печальное детство. Оба родителя — алкоголики. Мать страдала ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, потом даже получила инвалидность. Отец был гипертоником, вследствие этого скончался, когда мальчику было 17 лет. После смерти мужа у матери Цюмана начали проявляться депрессивные состояния.
Как говорил сам Цюман, его детство прошло в постоянном страхе наказания. Отец очень жестоко избивал, мать тоже. Помимо этого, она угрожала его повесить, либо задушить веревкой. (Все жертвы Цюмана были задушены). Юрий Цюман очень любил животных, держал попугаев, собаку. Эту собаку мать за какой-то его проступок выгнала из дома. А отец как-то избил сына из-за того, что тот потратил деньги, подаренные на день рождения. Отец, видимо, хотел их пропить.
Когда у Цюмана во взрослом возрасте спрашивали о детстве, он очень сильно расстраивался, плакал, говорил, что хотел бы детей, которых никогда бы не бил, не наказывал, ничего не запрещал. Чтобы это была полная противоположность его детству.
Юрий Цюман был педантичным ребенком. Если какая-то вещь лежала не на своем месте, мог сделать замечание своему старшему брату. Юрий был замкнутым, медленно адаптировался в любом новом коллективе, в дворовых компаниях.
У него было позднее половое созревание. После 15 лет появились вторичные половые признаки, он начал бриться. В то же время с друзьями попробовал мастурбацию, но ничем хорошим это не закончилось: до оргазма он так и не дошел по своей неопытности. В принципе, к девочкам интереса не проявлял, а если и проявлял, то говорить с ними боялся. Тогда же стал испытывать неудовлетворенность собственной внешностью, перекрасил волосы в черный цвет (был русым) — ему не понравилось. Потом делал химическую завивку.
Родители, когда он поступил в ПТУ, перестали его кормить. Цюман хотел выразить протест: я уже взрослый мальчик и мне можно гулять после девяти. Отец сказал ему: «Пока ты живешь в моем доме и ешь мою еду — будешь делать все, что я скажу». Тогда Цюман прекратил есть. В результате перестал отдавать родителям 30 рублей, которые ему давали в ПТУ на питание, питался один раз в день пирожками в столовой.
В училище началась алкогольная зависимость. Он попал в плохую компанию, но в этой плохой компании у него была возможность «приобщиться к какой-то силе». Все пили — и он пил, хотя желания особого не испытывал. Даже как-то рассказывал, что пробовал сигарету с марихуаной, но ничего не понял и больше не стал.
Бил, насиловал и показывал фокусы
Первое преступление сексуального характера он совершил в 18 лет. Встретил на улице незнакомую девушку, будучи пьяным. Она обманом хотела от него отделаться, пригласила домой, надеясь, что там кто-то есть. Дома никого не было. Цюман ее бил, насиловал, оскорблял, потому что считал виноватой в том, что напал на нее (это перенос ответственности с себя на жертву). В перерывах показывал фокусы на картах, играл на гитаре, ел. Это продолжалось долго, потому что в сексуальном плане у него ничего не получилось. Основным желаемым действием было совершить оральный половой контакт.
Он попытался ее задушить, ему показалось, что это удалось. Девушка просто потеряла сознание. Цюман взял бумагу, поджог, думая, что пожар скроет следы преступления. Пожара не случилось, девушка, которую он считал убитой, пришла в себя, и все закончилось относительно неплохо, она осталась в живых.
Основной мотив — чувство власти, как он сам говорил. Сексуальная составляющая отходила на второй план. Он был дезорганизованным серийным преступником: не фантазировал, не планировал, не следил за жертвами. Увидел — напал.
Первой жертвой, которую Цюман убил, стала 16-летняя девушка. Он набросился на нее на улице, затащил в ближайшие кусты, повалил, несколько раз ударил, начал раздевать, совершил оральный половой контакт, оргазма снова не достиг. Традиционного полового контакта тоже не вышло. Потом задушил ее же нижним бельем. Посмертно избил, потому что, опять же, обвинял в содеянном жертву. Когда пришел в себя, попытался ей заправить язык в рот, чтобы «все исправить».
Следующей он убил Ирину Ревякину, ей было 16 лет. Схема та же — увидел на улице, угрожая, отвел в недостроенную баню. Неудачно пытался совершить все возможные виды половых контактов, после чего задушил. Потом закрыл лицо ее нижним бельем. Опять же, как отрицание содеянного.
Основной отличительной чертой его преступлений были колготки, которые служили возбуждающим фактором. Предпочтительно черные, а там, в принципе, не важно. Но специально жертв по колготкам он не искал, просто повезло. Первая убитая девушка, например, была в джинсах, так что колготки он видеть не мог. Цюман сначала их снимал, разрывал между ног руками, надевал колготки обратно и пытался уже таким образом совершить половой контакт. Это невротический симптом, так он преодолевал собственную несостоятельность, колготки — метафора девственной плевы.
Еще он проводил интересные манипуляции с обувью. У одной жертвы он поставил обувь возле ее головы, другую жертву — обул. Когда с третьей перелезали вместе через забор, перенес сначала ее обувь. Это может говорить о компульсивном расстройстве.
Личные вещи у девушек забирал: прежде всего это были украшения. У первой жертвы забрал джинсы. Почему? Хорошие джинсы! Почему бы и нет, жили-то они в бедности (после училища Цюман сначала работал на заводе, потом перепродавал сигареты). Дальнейшую судьбу джинсов я не знаю, но золотые украшения он дарил жене брата.
Раиса
Потом на какое-то время у него возникла пауза между эпизодами, потому что он встретил сожительницу Раису. Она взялась обучать его искусству секса.
Вообще, родственники заметили его скованность, стеснение. Ведь он даже не просил телефон у понравившейся девушки, хотя у него был полный блокнот с номерами. Цюман узнавал их окольными путями и назначал свидание по телефону, часто в состоянии алкогольного опьянения, чтобы хоть как-то на это решиться.
Встревоженные родственники решили как-то привести на семейное мероприятие девушку, намекнув ему, что она доступна. У него снова ничего не получилось. Когда девушка вышла из спальни, родственники спросили: «Ну, как?». Она ответила: «Вообще никак». Цюман это услышал, потом пытался безуспешно разбить себе голову об стену. Родственники его останавливали, оттаскивая от всех твердых поверхностей.
С Раисой его тоже познакомили родственники. Она была более опытной женщиной, отнеслась к его несостоятельности снисходительно, давала ему почитать «Камасутру». Он часто впадал в состояние апатии, думал, что ничего не выйдет. Но в результате они вышли на определенный ритм 2-3 раза в неделю, был достигнут прогресс.
Один раз они вместе возвращались из ресторана и как-то разминулись. Цюман был очень пьян и не узнал Раису, думал, что она незнакомка. И напал на нее по стандартной схеме — потащил в кусты, нанес несколько ударов. После этого все-таки признал. На утро Цюман ничего не вспомнил, Раиса ему все рассказала и показала синяки. Он просил прощения, говорил, что ничего не помнит. (Это идет в разрез с его показаниями. Цюман говорил, что ему просто были нужны постоянные отношения с женщиной, он совершал преступления, потому что таких отношений не было).
Потом у него были демонстративные попытки суицида из ревности. Цюман наносил себе неглубокие порезы, когда Раису приглашали танцевать другие. Как-то она пошла на свадьбу знакомых без него, он пытался вскрыть себе вены. Опять же демонстративно, чтобы привлечь к себе внимание, которого ему в этой жизни не хватало.
С Раисой были вместе около года, она его бросила в итоге из-за пьянства.
Как поймали
После расставания с Раисой убийства возобновились. Жертвами Цюмана стали еще одна молодая девушка и мать-одиночка, которая возвращалась домой. Ее труп был найден под забором: полная невысокая женщина лежала на животе. С последней жертвой удалось совершить половой акт.
Попался он интересным способом. Цюман срывал шапки с женщин, и его задержали. Поскольку он был в состоянии алкогольного опьянения, это квалифицировали как хулиганство, забрали в вытрезвитель, взяли все анализы. И все сошлось, в базе-то были данные его ДНК.
Цюмана осудили, когда ему было 23 года. Он был приговорен к смертной казни, в порядке помилования наказание заменили пожизненным лишением свободы. Он находится в колонии «Черный дельфин».
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