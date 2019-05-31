«Черноколготочник»: как таганрогский маньяк задушил четверых девушек

Один раз они вместе возвращались из ресторана и как-то разминулись. Цюман был очень пьян и не узнал Раису, думал, что она незнакомка. И напал на нее по стандартной схеме — потащил в кусты, нанес несколько ударов. После этого все-таки признал. На утро Цюман ничего не вспомнил, Раиса ему все рассказала и показала синяки. Он просил прощения, говорил, что ничего не помнит. (Это идет в разрез с его показаниями. Цюман говорил, что ему просто были нужны постоянные отношения с женщиной, он совершал преступления, потому что таких отношений не было).