Дорогу по новой технологии построят в Суворовский в Ростове

Подрядчик обещает, что по окончании реконструкции дорога гарантированно прослужит как минимум шесть лет.
Как рассказали в городском департаменте автомобильных дорог, ремонт Вавилова будет проведен по новой технологии холодной регенерации. Её суть заключается в том, что основание будет выложено цельной плитой из укреплённого полимерами цемента. Таким образом, сегодняшний «лунный пейзаж» уйдёт в историю, а жители Суворовского наконец-то получат современную скоростную дорогу.
Но есть и ложка дёгтя. Технология холодной регенерации предполагает, что замена полотна производится целиком по всей ширине проезжей части. А это значит, на время проведения ремонта участок должен быть закрыт для проезда транспорта. Со своей стороны городские власти предприняли всё, чтобы свести неудобства к минимуму. Для проведения работ выбрано время, когда начались школьные каникулы, будут изменены режимы работы светофора на пересечении Зрелищной, Особенной и Оганова.
Предполагается, что ремонт будет завершен в течение четырех недель. На время их проведения департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону обращается к жителям Суворовского с просьбой планировать свои поездки с учётом проводимых работ и изменившейся дорожной ситуации. После ввода отремонтированного участка в строй, движение по нему станет интенсивней, а значит, транспортные артерии Суворовского заметно разгрузятся.