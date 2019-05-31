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Дорогу по новой технологии построят в Суворовский в Ростове

31 мая 2019, 11:08
Фото: suvorovski.ru
Городские власти скоро начнут работы по капитальному ремонту улицы Вавилова на участке от Особенной до Орбитальной.

Подрядчик обещает, что по окончании реконструкции дорога гарантированно прослужит как минимум шесть лет.

Как рассказали в городском департаменте автомобильных дорог, ремонт Вавилова будет проведен по новой технологии холодной регенерации. Её суть заключается в том, что основание будет выложено цельной плитой из укреплённого полимерами цемента. Таким образом, сегодняшний «лунный пейзаж» уйдёт в историю, а жители Суворовского наконец-то получат современную скоростную дорогу.

Но есть и ложка дёгтя. Технология холодной регенерации предполагает, что замена полотна производится целиком по всей ширине проезжей части. А это значит, на время проведения ремонта участок должен быть закрыт для проезда транспорта. Со своей стороны городские власти предприняли всё, чтобы свести неудобства к минимуму. Для проведения работ выбрано время, когда начались школьные каникулы, будут изменены режимы работы светофора на пересечении Зрелищной, Особенной и Оганова.

Предполагается, что ремонт будет завершен в течение четырех недель. На время их проведения департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону обращается к жителям Суворовского с просьбой планировать свои поездки с учётом проводимых работ и изменившейся дорожной ситуации. После ввода отремонтированного участка в строй, движение по нему станет интенсивней, а значит, транспортные артерии Суворовского заметно разгрузятся.

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