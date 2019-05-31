Генпрокурор РФ Чайка приедет в Ростов обсудить мусорную реформу

Чайка приедет в Ростов, чтобы обсудить с руководителями высших органов исполнительной власти субъектов России исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего в столице ЮФО соберутся 30 глав регионов и депутатов Госдумы.
При этом мусорная реформа называется как одна из возможных тем визита генпрокурора, точной программы визита пока нет.
Напомним, замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, отвечавшего за ход мусорной реформы в регионе, арестовали на два месяца. Чиновника обвиняют в хищениях во время стройки подхода к стадиону «Ростов-Арена»