Генпрокурор РФ Чайка приедет в Ростов обсудить мусорную реформу

Чайка приедет в Ростов, чтобы обсудить с руководителями высших органов исполнительной власти субъектов России исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего в столице ЮФО соберутся 30 глав регионов и депутатов Госдумы.