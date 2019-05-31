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Генпрокурор РФ Чайка приедет в Ростов обсудить мусорную реформу

31 мая 2019, 13:01
Фото: kremlin.ru
В Ростове-на-Дону 4 июня ждут генерального прокурора Российской федерации Юрия Чайку, сообщается в Telegram-канале Rostov_com.

Чайка приедет в Ростов, чтобы обсудить с руководителями высших органов исполнительной власти субъектов России исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего в столице ЮФО соберутся 30 глав регионов и депутатов Госдумы.

При этом мусорная реформа называется как одна из возможных тем визита генпрокурора, точной программы визита пока нет.

Напомним, замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, отвечавшего за ход мусорной реформы в регионе, арестовали на два месяца. Чиновника обвиняют в хищениях во время стройки подхода к стадиону «Ростов-Арена»

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