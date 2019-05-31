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Posted 31 мая 2019, 07:32

Published 31 мая 2019, 07:32

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Горячую воду вернут в дома Ростова до 3 июня

31 мая 2019, 07:32
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Новости Ростова
До 3 июня обещают закончить все работы по восстановлению горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta источник в городском департаменте ЖКХ.

По состоянию на 31 мая из 2,286 тысячи домов, отключенных от горячего водоснабжения на время испытания, обратно подключили 1,977 тысячи многоэтажек. Из-за выявления прорывов водопроводов во время подключения в городе работают девять бригад по их устранению.

Горячую воду вернут в оставшиеся дома по мере завершения ремонта водопроводов.

Напомним, причиной отключения более двух тысяч домов в Ростове от горячего водоснабжения стали коммунальные аварии в результате гидравлических испытаний теплосетей. Изначально вернуть горячую воду жителям обещали о 30 мая.

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