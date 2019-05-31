Горячую воду вернут в дома Ростова до 3 июня

По состоянию на 31 мая из 2,286 тысячи домов, отключенных от горячего водоснабжения на время испытания, обратно подключили 1,977 тысячи многоэтажек. Из-за выявления прорывов водопроводов во время подключения в городе работают девять бригад по их устранению.