Покинувший свой пост Молодченко оказался самым богатым замглавы Ростовской области

Posted 31 мая 2019, 09:38
Published 31 мая 2019, 09:38
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
По итогам 2018 года доход Молодченко составил 3,7 миллиона рублей. За год заработок экс-замгубернатора вырос примерно на 900 тысяч рублей. Кроме того, в его собственности находятся жилой дом на 242,6 квадратных метров, участок земли на 1,7 тысячи квадратных метров. В пользовании у семьи Молодченко находится земельный участок площадью 600 квадратных метров и жилой дом площадью 289,2 квадрата.
Доход супруги Юрия Молодченко в 2018 году достиг 3,1 миллиона рублей. Она владеет участком на 600 квадратных метров, жилым домом (289,2 квадратных метра), квартирой на 55,3 квадратных метра, а также долей в квартире площадью 75,7 квадратных метра. Кроме того, на супругу Молодченко зарегистрирован автомобиль марки Lexus RX300.
Напомним, что Юрий Молодченко был назначен на пост замглавы региона в 2015 году. Он курировал вопросы экономического развития области. Указ об освобождении Молодченко от занимаемой должности губернатор Ростовской области подписал в пятницу, 24 мая.