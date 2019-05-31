Покинувший свой пост Молодченко оказался самым богатым замглавы Ростовской области

По итогам 2018 года доход Молодченко составил 3,7 миллиона рублей. За год заработок экс-замгубернатора вырос примерно на 900 тысяч рублей. Кроме того, в его собственности находятся жилой дом на 242,6 квадратных метров, участок земли на 1,7 тысячи квадратных метров. В пользовании у семьи Молодченко находится земельный участок площадью 600 квадратных метров и жилой дом площадью 289,2 квадрата.