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Posted 31 мая 2019, 11:11

Published 31 мая 2019, 11:11

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

С 1 по 9 мая этого года россияне потратили до 700 млрд рублей

31 мая 2019, 11:11
Затраты жителей России с 1 по 9 мая составили практически 700 млрд рублей, что на 9 процентов больше, нежели в том же периоде 2018 года.

Больше всего было потрачено в категории магазинов беспошлинной торговли. Также россияне чаще пользовались платными дорогами.

Исследование провели «Сбербанк и «Яндекс.Маркет». Об этом 30 мая сообщило агентство RNS.

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