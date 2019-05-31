С 1 по 9 мая этого года россияне потратили до 700 млрд рублей

Затраты жителей России с 1 по 9 мая составили практически 700 млрд рублей, что на 9 процентов больше, нежели в том же периоде 2018 года.

Больше всего было потрачено в категории магазинов беспошлинной торговли. Также россияне чаще пользовались платными дорогами. Исследование провели «Сбербанк и «Яндекс.Маркет». Об этом 30 мая сообщило агентство RNS.