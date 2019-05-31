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Спортивно-экологический центр может появиться в районе зоопарка в Ростове

31 мая 2019, 08:54
Фото: prostooleh / freepik.com
Сейчас идет поиск подходящего для него места. В проектировании центра примут участие студенты факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ.

В рамках благоустройства «первой мили» линейного парка вдоль реки Темерник предполагается строительство спортивно-экологического центра на территории зоопарка. Этот вопрос обсудили в ходе заседания в ТПП Ростовской области представители АНО «Парк Темерник», директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин и и. о. декана архитектурного факультета ДГТУ Максим Евенко.

Напомним, проект «Первая миля» предполагает обустройство прибрежной зоны реки Темерник на участке от моста в створе улицы Вавилова до Ростовского зоопарка. Здесь планируется разместить рекреационную зону с пешеходными и велодорожками, возвести спортивные сооружения.

Председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин, сообщил, что зоне зоопарка имеется подходящий земельный участок, на котором возможно возведение некапитального строения. Свои эскизные проекты, как в архитектурном облике, так и в функциональном наполнении комплекса могут предложить студенты ДГТУ, занимающиеся вопросами урбанистики и градоустройства. По словам Максима Евенко, факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств» располагает учениками, которые могут предложить современные и оригинальные решения. Однако, сейчас сессия, а затем каникулы, и говорить о начале работ можно будет лишь в начале следующего учебного года.

Фото: freepik / freepik.com

Целесообразно рассмотреть и другие места для расположения центра. Александр Жадобин предложил разместить комплекс чуть ниже по течению Темерника в районе Змиевской балки. В середине 90-х там планировалось строительство мусоросжигательного завода, но проект был заморожен, и сейчас земля не используется.

По мнению всех участников совещания, этот вопрос заслуживает дополнительного рассмотрения.

«Пока у нас есть время рассмотреть различные варианты размещения и наполнения центра, — пояснил Николай Бритвин. АНО «Парк Темерник» не может решить стоит или не стоит размещать такой объект на берегу Темерника. Но мы хотим заинтересовать всех ростовчан, неравнодушных к судьбе реки принять участие в обсуждении проекта, возможно, войти в рабочую группу по реализации. Ведь это вопрос создания комфортной и здоровой среды для следующих поколений ростовчан.

Поэтому мы готовы рассмотреть предложения горожан, как по идейному наполнению центра, так и по его географическому расположению. Вообще, АНО «Парк Темерник» предлагает всем, кто готов принять участие в рабочих группах или дискуссиях по вопросам оздоровления реки, обращаться с предложениями и комментариями по электронной почте [email protected]

#Новости#Спасение Темерника#Общество
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