Спортивно-экологический центр может появиться в районе зоопарка в Ростове

Председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин, сообщил, что зоне зоопарка имеется подходящий земельный участок, на котором возможно возведение некапитального строения. Свои эскизные проекты, как в архитектурном облике, так и в функциональном наполнении комплекса могут предложить студенты ДГТУ, занимающиеся вопросами урбанистики и градоустройства. По словам Максима Евенко, факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств» располагает учениками, которые могут предложить современные и оригинальные решения. Однако, сейчас сессия, а затем каникулы, и говорить о начале работ можно будет лишь в начале следующего учебного года.